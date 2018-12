Artsen: voer overal helmplicht in voor snorfietsers

De wetgever suggereert nu dat dit product veilig is, maar dat is het zeker niet

"Het verlies van hersenfuncties heeft een veel grotere impact op de verdere levens van de slachtoffers dan blijvende schade aan andere lichaamsfuncties''. stelt neuroloog Joukje van der Naalt van de Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).



Onveiliger dan een fiets

Volgens de ondertekenaars van de brief is een snorfiets onveiliger dan een gewone fiets. "De wetgever suggereert nu dat dit product veilig is, maar dat is het zeker niet. Ook niet bij een snelheid van 25 km per uur. Een valpartij met de snorfiets kan altijd een fatale klap veroorzaken," aldus internist Wouter Bierman van het UMCG.



De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft al in 2012 aangeraden een helmplicht in te voeren voor snorfietsen. Nederland is volgens de artsen het enige land in Europa waar geen helmplicht geldt voor dit soort bromfietsen.