Artsen MC Slotervaart hekelen directie

Volgens de raad van bestuur duidt de sluiting niet op een verslechtering, maar een verbetering van de zorg. Toen verkeerde 'luchtwaarden' werden gemeten, greep de leiding in, aldus bestuursvoorzitter Willem de Boer. "Het kan goed dat het vroeger - toen we het niet meetten - ook zo was. We zijn dus stringenter dan voorheen: we meten het, we acteren. De kwaliteit van zorg is beter, we hebben meer grip op ons proces."



Ergernis over salarissen en declaraties

In de brief aan de raad van bestuur schrijft de medische staf 'ernstige zorgen' te hebben over de 'crisissituatie waarin ons ziekenhuis zich bevindt'. Er is een 'zorgwekkende liquiditeitspositie'. 'Wij (..) denken dat de huidige aanpak van de RvB zal leiden tot een faillissement.'