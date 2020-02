Artis verwacht in het voorjaar olifantenkalf

Drachtige matriarch Thong Tai met haar jongste kalf Sanuk. Beeld Zoë den Exter

De kudde Aziatische olifanten bestaat momenteel uit vier dieren: de drachtige matriarch, haar twee dochters en de mannelijke bul. De matriarch (Thong Tai) is 200 kilo aangekomen en volgens de dierentuin wijzen alle uitslagen van mestonderzoek op de dracht.

500 kilo aankomen

Aziatische olifanten zijn maar liefst 20 tot 22 maanden zwanger. Op het eerste oog is het bij een olifant vaak niet eens te zien dat ze zwanger is, ondanks ze dat in die periode 500 kilo kan aankomen. Een olifantenkoe weegt gemiddeld 4000 kilo. Een pasgeboren olifant weegt zo’n 100 kilo.

Het is voor olifanten niet makkelijk om zwanger te worden. De voortplantingsdaad vergt veel inspanning van het mannetje, dat met zijn ruim 5000 kilo op zijn achterpoten moet leunen. De penis weegt wel 25 kilo. Daarmee moet het mannetje een soort s-bocht maken om de olifantenkoe te kunnen bevruchten.