Artis vanaf maandag rookvrij: 'Past in beleid'

Sommige Amsterdammers zullen het vast betuttelend vinden, maar de meeste reacties onder bezoekers en werknemers zijn positief," zegt Artis-directeur Rembrandt Sutorius over het totale rookverbod.



De dierentuin streefde al langere tijd om volledig rookvrij te worden, maar voerde dat geleidelijk in stappen door. Eerst de restaurants, toen de speeltuinen en als laatste maatregel de hele dierentuin.



Artis heeft een voorbeeldfunctie voor kinderen, vindt Sutorius. Rookhokken zijn er straks dus ook niet. "Wie het toch niet kan laten, loopt maar even naar buiten. In ieder geval niet in het zicht van de kinderen."



Rokende toeristen

Sutorius ziet in de dierentuin voornamelijk nog toeristen roken. Wie maandag toch een peuk opsteekt, hoeft niet te vrezen de dierentuin te moeten verlaten. Overtreders kunnen rekenen op zachte dwang de sigaret te doven. "We willen het positief benaderen."



Op steeds meer plekken in Amsterdam is roken niet meer toegestaan. Eerder werden ligweides en zwembaden al rookvrij, en ook over roken op het terras zijn de meningen verdeeld. Maar de directeur zegt geen druk te voelen van buitenaf om het rookverbod door te voeren. "Het rookbeleid past in een groter beleid dat streeft naar een beter dierenwelzijn en duurzaamheid."