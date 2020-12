Artis start inzamelingsactie met poepende dieren

Wie zich geroepen voelt, kan de dierentuin vanaf vandaag een financiële bijdrage naar keuze sturen. De actie wordt gedeeld op sociale media en gaat gepaard met foto’s van poepende zebra’s, pinguïns, vissen en olifanten. Die vatten immers haarfijn wat voor een ‘shitty’ jaar 2020 is geweest, aldus de dierentuin.

De deuren van Artis moesten dit jaar drie keer sluiten. Tussen de lockdowns in moest de maximale capaciteit van het park met meer dan de helft omlaag vanwege de maatregelen. De daarmee misgelopen omzet loopt richting de 10 miljoen euro. In een poging overeind te blijven werden eerder al tientallen werknemers ontslagen. Ook zag de dierentuin zich genoodzaakt om vernieuwingsplannen stop te zetten en onderhoud uit te stellen.

Europese dierentuinen

Artis is niet de enige dierentuin die het moeilijk heeft. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam meldde dinsdag dat 823.000 mensen de dierentuin bezochten, 600.000 minder dan verwacht. Dat leidde tot een omzetverlies van 13 miljoen. Ook andere dierentuinen werden financieel geraakt door de coronamaatregelen. Nederland telt bijna 60 organisaties met een dierentuinvergunning.

Het kabinet heeft in totaal 39 miljoen euro aan coronasteun toegezegd aan de dierentuinen. Daarnaast draagt een aantal gemeenten bij in de vorm van subsidies en leningen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen is het desondanks nog maar de vraag of alle parken de coronacrisis overleven. “Het wordt langzamerhand wel een penibele situatie,” aldus de directeur van de vereniging.

Als een dierentuin failliet gaat, wordt gekeken of andere Europese dierentuinen zijn bewoners kunnen overnemen. Aangezien alle dierentuinen het momenteel zwaar hebben, kan dat een lastige opgave worden. Als het niet lukt een nieuw onderkomen voor de dieren te vinden, worden deze in het ergste geval geëuthanaseerd.