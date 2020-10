Artis renoveert aquarium voor 15 miljoen euro dankzij stadsbegroting

Beeld Artis

Het aquarium is één van de 27 rijksmonumenten in de dierentuin. Het aquariumgebouw verkeert volgens directeur Rembrandt Sutorius in slechte staat en moet daarom worden opgeknapt.

“We praten hier al meer dan een jaar over met de gemeente,” zegt Sutorius. “Dit is een belangrijke stap, maar we zijn er nog niet.” De bijdrage van de gemeente dekt ongeveer de helft van de kosten voor de renovatie.

10 miljoen verlies

Sutorius benadrukt dat het geld alleen bestemd is voor het aquarium: deze 15 miljoen euro staat dus los van de financiële problemen die Artis ondervindt ten gevolge van de coronacrisis. “Daar zijn we nog niet bij geholpen.” De dierentuin stevent af op een verlies van 10 miljoen euro. Er wordt al op alle afdelingen gekort, volgens de directeur.

Waar mogelijk, probeert de dierentuin toch inkomsten te werven. “We hebben een nieuwe film ontwikkeld in het planetarium om mensen te trekken, en in de zomermaanden hadden we een avondopenstelling. Maar dat blijft toch lastig met de gedeeltelijke lockdown.”

Sutorius benadrukt dat steun van iedereen nodig is. “Van onze leden, het publiek, de Amsterdammers, maar ook van de gemeente, de provincie en het Rijk.”

Wel wil hij melden: Artis zal niet verdwijnen. “Dat is onbespreekbaar. Ik heb er vertrouwen in dat we zo’n icoon van Nederland door deze crisis heen gaan loodsen.”