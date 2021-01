Artis moet leeuwen wegdoen door coronacrisis

De leeuwen van Artis verhuizen half februari naar een dierenpark in Zuid-Frankrijk. Beeld ANP

De leeuwen verhuizen half februari naar een dierenpark in Zuid-Frankrijk. Sutorius zegt dat het niet anders kon. “Het is een prachtige groep dieren waar wij erg aan gehecht zijn. Maar aangezien er geen perspectief is wanneer we wél een groter leeuwenverblijf kunnen realiseren en de mogelijkheid zich nu voordeed om de leeuwen bij elkaar te houden op een ruimere plek, hebben we hier toch toe besloten.”

De Amsterdamse dierentuin opende in 1838, een jaar later kwamen de eerste leeuwen. Nu wonen er nog drie leeuwen in Artis: twee leeuwinnen en een mannetje. De 4 miljoen euro die een nieuw onderkomen moet kosten, heeft het park nu niet.

Terugkeer

Sutorius sluit niet uit dat in de toekomst leeuwen terugkeren in Artis. “Er was al een nieuw verblijf ontwikkeld en de plannen zijn helemaal gereed. We wilden daar dit jaar mee starten, maar toen kwam corona en veranderde alles. Dit plan staat nu in de ijskast. Omdat we niet weten wat de toekomst brengt, we vorig jaar een enorm verlies hebben gemaakt en de vooruitzichten voor de komende jaren ook niet gunstig zijn, hebben we er geen zicht op wanneer we de plannen voor een nieuw verblijf voor de leeuwen weer kunnen oppakken.”

Eerder kondigde Artis aan twintig tot veertig banen te moeten schrappen. Als gevolg van de coronacrisis lijdt de Amsterdamse dierentuin een miljoenenverlies. In de 182 jaar sinds de oprichting van Artis is het dierenpark nooit dicht geweest, ook niet in de oorlogsjaren. In de zomermaanden, toen het park wel tijdelijk bezoekers kon ontvangen, was het toerisme in grote mate weggevallen.

Directeur Sutorius voorziet een tekort van 20 miljoen euro in de komende jaren. “Het kost 60.000 euro om Artis een dag draaiende te houden en we zijn door ons spaargeld heen. Artis is een icoon en dat willen we overeind houden. Daarom is deze verhuizing noodzakelijk. ”

Het geld wordt uitgegeven aan de 80 gebouwen van Artis, waarvan er 27 rijksmonumenten zijn. Maar ook aan personeelskosten en voeding van de dieren. Daar staat momenteel geen bron van inkomsten tegenover. Deze penibele situatie leidt tot ingrijpende maatregelen.

“We are running out of options,” zegt Sudorius. “De reorganisatie was al heel pijnlijk, we moesten mensen ontslaan die al jaren in Artis werkten. Wat mij betreft komen hierna geen heftige beslissingen meer. We zijn veel meer dan alleen een dierentuin en vallen daardoor overal buiten. We zijn ook een botanische tuin en een museum. Ik hoop dat er mensen opstaan bij de gemeente, provincie en het rijk om ons te steunen.”

Door de coronacrisis is Artis voor de derde keer in een jaar tijd gesloten. Het aantal bezoekers in 2020 halveerde ten opzichte van een jaar eerder. De dierentuin verkocht zelfs 63 procent minder dagkaarten.