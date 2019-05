Artis krijgt miljoenen voor rijksmonumenten

In Artis staan 27 monumenten: gebouwen, vijvers en standbeelden. Beeld Amaury Miller

In Artis staan 27 monumenten: gebouwen, vijvers en standbeelden. Hoewel de toegankelijkheid volgens directeur Rembrandt Sutorius goed geregeld is, zijn niet alle monumenten volledig opengesteld voor het publiek. Dat is wel het doel. “We willen natuurlijk dat mensen die naar de oudste dierentuin van Nederland komen, blijven genieten van die monumenten. Dat we relevant blijven.”

Met de miljoenen gaat Artis verder met het renoveren van de historische gebouwen. Een ‘grote uitdaging’, volgens Sutorius. Ook duurzaamheid is een belangrijke opdracht. “Bij elk gebouw willen we zorgen voor minder energieverbruik en minder waterverbruik. We willen in 2030 CO2-neutraal zijn en we hebben nog een lange weg te gaan.”

Verder krijgen de Portugese Synagoge en Portugees-Joodse begraafplaats Beth Haim samen 2 miljoen euro. De museumhuizen van Hendrick de Keyser krijgen een half miljoen euro en ook landgoed Elswout, bij Haarlem, ontvangt een half miljoen.

Geschikt voor de toekomst

Het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, dat deze maand dichtgaat voor een grote verbouwing, krijgt 7,5 miljoen euro. Vorige week werd bekend dat het museum een miljoenengift misloopt van filantropische stichting Droom en Daad. Diergaarde Blijdorp (met 21 monumenten op het terrein) krijgt – net als Artis – 4 miljoen euro.

Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) is de extra investering nodig om de gebouwen geschikt te maken voor de toekomst. In het regeerakkoord werd in 2017 al afgesproken dat er extra geld moest komen voor de Nederlandse monumenten. Sindsdien bepaalt Van Engelshoven elk jaar welke monumenten een financiële impuls krijgen.

Het geld gaat niet alleen naar de Randstad. De Sint-Janskathedraal in Den Bosch krijgt een miljoen euro en de Abdij Rolduc in Kerkrade krijgt 7 miljoen euro. Kasteel Amerongen in Utrecht en Landgoed Middachten in het Gelderse De Steeg krijgen beiden 2 miljoen euro.

Ook kerken van de Oude Groningen Kerken en het Waterloopbos in Marknesse (Overijssel) krijgen elk een bijdrage van een half miljoen.