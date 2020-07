Artis koerst af op 10 miljoen euro verlies: ‘Moeilijk deze klap op te vangen’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar krijgt de dierentuin op dit moment 75 procent minder bezoekers over de vloer. “Als je dit combineert met de bijbehorende parkeer-, horeca- en winkelopbrengsten en optelt bij de weggevallen inkomsten uit evenementen, pacht en schenkingen, dan is de impact voor ons heel groot,” laat een woordvoerder weten.

Voortbestaan

De dierentuin, met 182 jaar de oudste van Nederland, sloot op maandag 16 maart de deuren en ging met Hemelvaartsdag op 21 mei weer open, in eerste instantie alleen voor leden. Inmiddels mogen ook niet-leden de dierentuin weer bezoeken, maar dient er wel vooraf gereserveerd te worden en een tijdslot aangehouden te worden. Desondanks komen bezoekers maar mondjesmaat langs.

Op de vraag of het voortbestaan van de dierentuin in gevaar is, antwoordt de woordvoerder dat het ‘ondenkbaar is dat Artis niet blijft bestaan’. “Maar als goed doel, zonder winstoogmerk, is het erg moeilijk om deze financiële klap te boven te komen. We doen er alles aan, maar kunnen het zeker niet alleen. Door onze maatschappelijke rol en de zorg die we dragen voor de dieren, de planten, het erfgoed en de mensen, hebben we er vertrouwen in dat we deze klap samen met partners, zoals de gemeente, Provincie en Rijk zullen opvangen.”

Steun

Wel zegt Artis dat het de afgelopen periode veel steun heeft gehad van bezoekers en leden. In totaal ontving de dierentuin meer dan 6000 giften. Ook leveranciers en partners hebben de dierentuin de afgelopen periode extra ondersteund.

Omdat de Zoomeravonden deze zomer ook niet door kunnen gaan, zal Artis in juli en augustus speciale avondwandelingen gaan organiseren. Bezoekers krijgen dan na openingstijd de mogelijkheid om via een app door het park te navigeren en te luisteren naar gesprekken tussen Artisexperts, die alles over de stadsnatuur kunnen vertellen.