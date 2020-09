Artis in nood: geen geld voor renovaties

De drie leeuwen in Artis krijgen voorlopig geen groter verblijf. Beeld Ronald van Weeren

“De enige focus die we nu hebben, is uit deze crisis te komen,” zegt directeur Rembrandt Sutorius. “We weten niet wat er nog allemaal gaat gebeuren en hoe hard corona terugkomt in Amsterdam. Wat het uiteindelijke verlies wordt, is dus nog niet te zeggen, maar het zal rond de tien miljoen euro zijn. Dat is een verlies dat we niet kunnen dragen. ”

Er is al gekort op marketingkosten en educatie. Of er ook gedwongen ontslagen gaan vallen, weet de directeur nog niet. En het is de vraag of de noodzakelijke renovatie van het aquarium, door kan gaan. Voor de vissen wordt nu een plek gezocht in andere Nederlandse en Europese aquaria en dierentuinen. De bouw van een nieuw, groter en moderner leeuwenverblijf is inmiddels uitgesteld. “Het plan lag klaar om uit te voeren, alleen is er geen geld voor,” zegt Sutorius die gemengde gevoelens heeft over de situatie. “De zorgen zijn groot, maar als je door het park loopt en je ziet blije mensen, dan word ik herinnerd aan wat Artis doet voor de stad.”

Helft van de bezoekers

Het park werkt nu met tijdslots om het aantal bezoekers te reguleren. “Er kunnen niet zoals in pre-coronatijden tienduizend bezoekers tegelijk in het park zijn, maar maximaal vierduizend. En dat zien we terug in de cijfers.”

In 2019 bezochten 1,4 miljoen mensen de Amsterdamse dierentuin. Nu, half september, zit de dierentuin op de helft van het aantal bezoekers dat ze vorig jaar rond deze tijd had ontvangen. De dierentuin moet het vooral hebben van dagjesmensen en toeristen, maar juist hun bezoeken zijn door de coronacrisis enorm afgenomen. Het zijn vooral leden die veelvuldig het park bezoeken. Op de slechtste dag dit jaar ontving die dierentuin slechts 800 mensen.

Steuncampagne

De verbouwing van het gibbonsverlijf, het Groote Museum en de Artis-Bibliotheek gaan wel door. Daarvoor zijn al verplichtingen aangegaan. De dierentuin zoekt nog naar manieren om aan extra geld te komen. Bij een eerdere steuncampagne doneerden 6000 Amsterdammers in totaal meer 200.000 euro. Sutorius: “Dat laat zien hoe begaan Amsterdammers zijn met Artis.”

De avondwandelingen, die Artis heeft georganiseerd om langer open te kunnen blijven en meer bezoekers te ontvangen, zijn verlengd en gaan heel september nog door. Over andere acties, wordt nog gedacht.