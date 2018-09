Artis-dierenarts krijgt Frans Banninck Cocqpenning

Loco-burgemeester Laurens Ivens overhandigde de onderscheiding in de ambtswoning. Wolters heeft de penning gekregen, omdat hij al meer dan 44 jaar een bijdrage levert aan dierengeneeskunde en dierenwelzijn in Amsterdam.



De dierenarts richtte in 1993 de Spoedkliniek voor Dieren op, die de basis legde voor het huidige Medisch Centrum voor Dieren in de stad.



Behalve voor Artis is Wolters ook dierenarts voor Stichting Aap, Dierenkliniek Europaplein en de Toevlucht.



In het buitenland probeert hij de natuur en bedreigde diersoorten te beschermen. Zo deelde hij zijn kennis met een Iraanse dierenarts, die op bezoek was in Amsterdam, om het dreigende lot van de Perzische cheeta onder de aandacht te brengen.



De penning wordt aan mensen toegekend die tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder veel voor de stad hebben betekend.