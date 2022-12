Artis bezuinigt zich rot op gas en elektra: alle dieren zitten er koeler bij

De nieuwe, duurzame huisvesting van de slingerapen. De warmtepomppanelen op het dak verwarmen het binnenverblijf, waardoor er geen gas nodig is. Beeld Daphne Lucker

De onechte gaviaal – een krokodilachtige, maar dan met een veel smallere snuit – ligt op een doodgewone donderdagochtend te dobberen in zijn warme bad in het Reptielenhuis in Artis. Dat doet ’ie zo al jaren, maar nu ligt het beest er nét wat minder warmpjes bij dan voorheen. De thermostaat in het verblijf is namelijk recent lager gedraaid, van 31 naar 27 graden.

De gaviaal en zijn medebewoners (slangen, schildpadden, hagedissen) lijken er tot dusver weinig last van te hebben, toch is het verschil voor bezoekers direct te voelen. Normaal sloeg de hete lucht je zo in het gezicht, nu voel het er heerlijk behaaglijk, maar niet zo verstikkend heet als eerst.

De reptielen zijn lang niet de enigen in Artis die er sinds kort frisser bijzitten: vrijwel alle dieren doen het met een paar graadjes minder, van de gorilla’s tot de vlinders. De dierentuin moet namelijk alle zeilen bijzetten om zoveel mogelijk energie te besparen, zegt Savitri Groag, die alle zaken omtrent duurzaamheid voor Artis in goede banen leidt. “Echt iedereen in Artis is hier nu mee bezig. Dat is voor mij natuurlijk wel een beetje een droom.”

Verdrievoudiging

De energierekeningen van Artis zijn dan ook met recht gepeperd te noemen. Vorig jaar was de dierentuin zo’n 700.000 euro kwijt aan energiekosten, dit jaar wordt dat waarschijnlijk 2,1 miljoen – een verdrievoudiging dus, mede vanwege een variabel energiecontract. En dat terwijl Artis al in een zorgelijke financiële situatie zat na een paar moeilijke coronajaren, waarbij de dierentuin vier keer dicht moest en veel inkomsten misliep.

De thermostaten lager zetten scheelt dus al snel duizenden en duizenden euro’s per jaar. Dierenverzorgers moeten wel continu in de gaten houden of de dieren zich zichtbaar anders dragen in hun nieuwe omgevingstemperatuur. “Tot nu toe is dat gelukkig niet het geval,” zegt Groag.

Plastic flap

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, is nu dus het devies in Artis. Ook de verwarming op de kantoren is naar beneden gezet, de meeste verlichting gaat uit zodra het park sluit, de mechanische ventilatie in de verblijven staat niet meer standaard de hele dag te loeien. “En het zit ook in kleinere dingen,” zegt Groag, “zoals de horeca die de ovens op een zuiniger programma gebruikt en de olifanten die niet meer door een open deur hun binnenverblijf inlopen, maar eerst langs een plastic flap moeten die de warmte binnenhoudt.”

De energiecrisis raakt Artis dan misschien hard, het scheelt flink dat de dierentuin al jaren hard bezig is met verduurzamen. Zo is recent het gebouw de Volharding, waar de vale gieren voor zitten, volledig geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Overigens zie je daar niets van, want het rijksmonument heeft panelen gekregen in precies dezelfde kleur als het dak.

Daarnaast worden de verblijven van onder andere de algazellen (een in het wild uitgestorven gazellesoort) en de olifanten nu verwarmd met infraroodpanelen, en vorig jaar kregen de goudwanggibbons een klimaatneutraal verblijf met een warmtepomp, speciaal isolatieglas en een groen dak dat water opvangt. Groag: “Het kan nu nog niet, maar zo zou ik het liefst alle verblijven zien.”

Aquarium

Daarnaast waren al een trits plannen om in 2030 onder andere helemaal van het gas af te zijn en het kraanwaterverbruik terug te schroeven met zeker de helft, maar die worden nu nog sneller opgepakt, mede dankzij een subsidie van 600.000 euro van het Rijk.

“Het aquarium wordt momenteel totaal gerenoveerd – wat nu overigens enorm scheelt in ons verbruik – en krijgt een warmte-koudeopslag waarbij we grachtenwater gebruiken,” zegt Groag. “We halen het warme water in de zomer uit de gracht, als het zo’n achttien graden is, en dat wordt in de bodem opgeslagen om in de winter weer op te kunnen pompen voor het verwarmen van het aquarium. Die machines gebruiken natuurlijk nog steeds elektra, maar je bent wel onafhankelijk van gas. Dat gaat enorm schelen.”

Die installatie wordt nu versneld doorgetrokken naar meerdere gebouwen achterin Artis, zoals de vlindertuin, het gorillahuis en het dienstencentrum dat de medewerkers gebruiken.

Enkel glas

De fikse operatie rond het aquarium zal nog wel even duren: de oplevering staat gepland in 2025. Maar als dat allemaal achter de rug is, staat het huis van die dobberende gaviaal bovenaan Savitri Groags wensenlijstje om onder handen te nemen. “Dit verblijf heeft de hoogste temperatuur, maar wordt volledig op gas verwarmd én heeft een dak van enkel glas. We zijn de warmte eigenlijk direct al kwijt.”

In de toekomst is het overigens ook maar de vraag of zulke dieren nog wel een plek moeten hebben in een dierentuin in een klimaat als het onze, zegt Groag. “Bezoekers vinden het fantastisch om een krokodilachtige te zien, het is zo’n imposant dier. Maar misschien zullen we als de energieprijzen verder stijgen tegen het licht moeten houden of het haalbaar is om een dierenverblijf als het reptielenhuis in de huidige vorm te behouden.”