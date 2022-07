Artis betaalde hackers geen miljoen euro aan cryptovaluta

Artis: ‘Deze situatie maakt ons er des te meer van bewust dat we als organisatie nooit 100 procent veilig kunnen zijn tegen dergelijke activiteiten van cybercriminelen.’ Beeld ANP / ANP

Volgens Artis lijkt het erop dat de actie niet was gericht op de dierentuin. De hackers zijn korte tijd in de systemen geweest. Door de aanval werkten sommige computersystemen tijdelijk niet en moesten twee musea op het terrein, Micropia en het Groote Museum, een dag de deuren dichthouden. De hack had geen invloed op de verzorging van de dieren.

‘We kunnen stellen dat de cyberaanval is afgewend,’ aldus de dierentuin. ‘Toch maakt deze situatie ons er des te meer van bewust dat we als organisatie nooit 100 procent veilig kunnen zijn tegen dergelijke activiteiten van cybercriminelen.’ Artis laat zich nu adviseren door een specialist op het gebied van cybersecurity, onder meer om een dergelijke aanval in de toekomst te voorkomen.