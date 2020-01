Artiest ernstig gewond na val van 10 meter bij kerstcircus Carré

Beeld Het Parool

Volgens de producent van het Wereldkerstcircus, Henk van der Meijden, verkeren de twee buiten levensgevaar. Ook zou het duo aanspreekbaar zijn geweest toen ze per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht. “Wij zijn zeer geschokt,” vertelt Van der Meijden. “Het is triest dat de show op zo’n manier eindigt.”

De val gebeurde tijdens de show, rond 18.50 uur. Het was een duo-act op een hoogte van tien meter. Volgens de politie is één artiest na de val bewusteloos op de grond blijven liggen, een andere artiest is eveneens gewond geraakt. Een traumahelikopter werd ingeschakeld, terwijl ambulances ook snel ter plaatse waren.

Sky Angels

Carré was vrijdagavond uitverkocht. De val gebeurde tijdens onder toeziend oog van het publiek tijdens de act ‘Sky Angels’. De Russische trapeze-artiesten werken zonder vangnet. Ze staan erom bekend hun act uit te voeren door de trapeze onder meer alleen met hun tanden beet te houden.

Ooggetuigen laten aan AT5 weten dat het gaat om een man en een vrouw. “Ze vielen op elkaar. De vrouwelijke artiest lag onderop. Iedereen schrok heel erg.”

Een toeschouwer zegt dat op enig moment de mannelijke artiest werd weggevoerd, terwijl de vrouw minutenlang op de vloer bleef liggen. “Ze leek nog wel te ademen, maar het hele publiek, inclusief kinderen, heeft dat nog minuten kunnen zien. Daarna werden er schermen omheen geplaatst.” Hierna werd de show geannuleerd en het publiek naar buiten geleid.

De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) gaat onderzoek naar het ongeluk doen, omdat het wordt gezien als bedrijfsongeval.

Jubileumvoorstellingen

Het Wereldkerstcircus viert dit jaar het 35-jarig jubileum in Carré, met drie voorstellingen per dag van vrijdag tot en met zondag 5 januari. Aan deze editie werken ongeveer honderd circusartiesten mee uit Rusland, China, Amerika, Mexico, Argentinië, Italië, Spanje, Duitsland en Oezbekistan.

De voorstelling die om vrijdagavond om 20.00 uur zou beginnen, is afgelast. De shows van zaterdag en zondag gaan gewoon door, liet de producent weten.

De weg naar Carré is door de politie afgesloten. Beeld Het Parool

De val moet gebeurd zijn tijdens de zogenoemde act ‘Sky Angels’.