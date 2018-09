Arrestaties bij ontruiming P.C. Hoofthuis

Weggesleurd

Voor en achter het gebouw zaten tientallen mensen arm in arm op de stoep om de ontruiming te hinderen, als een menselijke ketting. In de Spuistraat werden de stoepzitters een voor een weggehaald. Sommigen gingen vrijwillig en vreedzaam weg, anderen werden door agenten weggesleurd en achter een politieafzetting neergezet.



Stoepzitters

Omstanders werden de straat uit gestuurd. Toen de menselijke barricade was opgeheven, gingen agenten naar binnen. Daarop besloten de stoepzitters op het Singel om op te staan en naar de andere kant van het gebouw te lopen.



Urenlang zaten de medestanders op de stoep. Ze scandeerden leuzen als "Hoe laat is het? Solidaritijd!", "Kom hier, sluit aan en blijf daar niet zo lullig staan'' en "No ifs, no buts, no education cuts''.



'Vriendelijk maar dringend'

Burgemeester Femke Halsema bezocht rond 16.30 uur het door studenten bezette universiteitsgebouw. Op de stoep voor het gebouw riep ze de demonstrerende studenten "vriendelijk maar heel dringend" op om weg te gaan. "Jullie zeggen dat jullie willen praten. Doe dat dan. Je kunt niet inbreken in een pand en dat bezet houden," zei Halsema.



Daarna is Halsema vertrokken. Ze wilde het pand betreden om te praten, maar de studenten weigeren ook met haar het gesprek aan te gaan. Door het P.C. Hoofthuis te blijven bezetten, wekken de demonstranten volgens de burgemeester de indruk niet te willen praten met het College.



De bezetters hadden tot 15.30 uur om het pand te verlaten. Dan zouden zij niet worden aangehouden en konden zij terecht bij debatcentrum de Balie. Maar dat hebben de studenten geweigerd.



'Geen serieuze inhoudelijke reactie'

De studenten waren niet bereid om het universiteitsgebouw vrijwillig te verlaten. Ze vonden dat ze geen 'serieuze inhoudelijke reactie' kregen van het college van bestuur van de UvA.