Arrestatiebevel in India tegen moeder ontvoerde Insiya

Uiterlijk 27 maart moet de vader Insiya terugbrengen naar Nederland. Shehzad Hemani gaat tegen die uitspraak in hoger beroep. Maar ook als dat hoger beroep gaat lopen, kan dat niet verhinderen dat Insiya ondertussen terug moet naar haar moeder.



Vechtscheiding

Ook de Nederlandse rechter had aanvankelijk geoordeeld dat Insiya in Nederland hoort, maar dat besluit werd in hoger beroep vernietigd door het gerechtshof. Volgens het hof moet een Indiase rechter daarover beslissen omdat Shehzad en Rashid in India trouwden en vóór hun vechtscheiding vooral in India leefden.



Naast dit juridische gevecht bij de civiele rechter, loopt in Nederland een strafzaak tegen vader Shehzad en zeven handlangers die Insiya met geweld ontvoerden uit Amsterdam, toen ze bij haar oma was.



In beroep

Ondertussen probeert de vader in India juist de moeder te laten vervolgen voor kidnapping. "Daardoor kan ze niet naar India,'' zegt Plasman. "Maar dat hoeft ook niet, hè. In het vonnis van de rechter staat niet dat zij haar moet ophalen. Er staat dat Insiya in Nederland bij haar moeder hoort. We zijn in beroep gegaan tegen het arrestatiebevel in India. We moeten even afwachten hoe de zaak er precies voorstaat op 27 maart, om te zien wat er dan kan gebeuren, wat we kunnen doen op de dag dat hij Insiya terug moet geven.''



Via een persbericht probeerde het bedrijf van Shehzad Hemani eerder deze week iedereen te doen geloven dat zijn ex-vrouw zelfs staat gesignaleerd bij Interpol. "Maar dat is gecheckt en het blijkt echt onzin," zegt Plasman.



