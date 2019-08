Arrestatie zoon Halsema: hoe ernstig is deze zaak?

De zoon (15) van burgemeester Femke Halsema is opgepakt nadat hij een verlaten woonark binnen was gegaan en op de vlucht voor de politie een nepwapen weggooide. Heeft Halsema de kwestie handig aangepakt?

1. Wat is er precies gebeurd?

Met vrienden was de puber half juli een woonboot ingegaan aan de Cruquiuskade in Amsterdam-Oost. De ark was onbewoond en verlaten, volgens de zoon was door de open deur te zien dat er vooral troep in lag. Ze stapten ook op een sloep ernaast. Ze spoten vervolgens op straat twee brandblussers leeg die ze aan boord van de ark hadden gevonden.

Een getuige belde de politie. Halsema’s zoon rende weg omdat hij een verboden nepwapen bij zich had, waarmee hij eerder voor selfies had geposeerd. Dat gooide hij weg, maar het werd langs zijn vluchtroute gevonden. Hij zat kort vast op het politiebureau en wordt vervolgd voor het bezit van het nepwapen – overigens vooralsnog niet voor het inbreken in de boot.

2. Halsema reageerde vannacht in een open brief ‘aan de Amsterdammers’. Waarom?

Ze had gehoopt dat de zaak niet naar buiten zou komen, maar De Telegraaf was getipt en bracht vandaag op de voorpagina een artikel over de ‘gewapende inbraak’ die Halsema ‘in de doofpot’ had willen stoppen. Vandaar dat Halsema, die op vakantie is in Afrika, een open brief liet plaatsen op de website van de gemeente.

3. Hoe ernstig is de zaak tegen de burgemeesterszoon?

Op het bezit van een nepwapen dat er zo echt uitziet dat het geschikt is om mee te dreigen, staat voor volwassenen een maximale celstraf van 9 maanden of een maximale boete van ruim 20.000 euro.

Voor minderjarigen ligt de straf doorgaans veel lager. De kans is groot dat deze zaak door Bureau Halt wordt afgedaan met een werkstraf of dat de zoon een bescheiden boete krijgt.

4. Is het normaal dat de arrestatie van de zoon van een burgemeester naar buiten komt?

Nee, de informatie is gelekt. Strafzaken tegen minderjarigen worden afgeschermd en uiteindelijk behandeld achter gesloten deuren. Het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie zal een onderzoek instellen naar het lek. Vanuit de Amsterdamse politie worden vaker saillante details gelekt over voor burgemeesters gevoelige ­zaken. In 2017 lekte een agent, Denis V., de naam en geboorteplaats van de man die voor het CS acht mensen had aangereden. De agent verloor zijn baan en kreeg een taakstraf. Omdat de verdachte een Marokkaanse moslim was, was gesuggereerd dat sprake was van een aanslag. Politiechef Erik Akerboom vond het lek ‘stuitend en onacceptabel’.

5. Wilde Halsema de zaak ‘in de doofpot’ stoppen?

Ze had ‘de privékwestie’ binnenskamers willen houden, maar stelt dat ze de gemeentesecretaris en het Bureau Integriteit heeft geïnformeerd. Haar zoons naam is volgens haar niet op haar initiatief afgeschermd in de systemen. De zaak is door het Amsterdamse Openbaar Ministerie aan het parket Noord-Holland overgedragen om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Advocaat Peter Plasman van de zoon: “Dat alleen al bewijst dat het verwijt over een doofpot onzin is.”

Het is te begrijpen dat Halsema de zaak als moeder stil heeft willen houden, maar met haar ervaring in het openbaar bestuur had ze moeten weten dat een kwestie als deze explodeert als die uitlekt.