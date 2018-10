Arrestatie wegens moord in Diemen in 2016

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Amsterdam na een bericht hierover in het NRC. Volgens de krant gaat het om de Urker visser André K. die wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Vincent Jalink in Diemen in 2016.



Anonieme bedreigde

K. zou een financieel conflict hebben gehad met Jalink. Deze week legde een anonieme bedreigde in de zaak rond de liquidatie van Jalink tegenover de rechter-commissaris een verklaring af.



Deze beslist over twee weken of deze verklaring gebruikt mag worden in de zaak en of de getuige anoniem kan en mag blijven. Dat gebeurt in de zaak tegen de verdachte Gideon G. die ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Jalink. De zaak tegen G. wordt in december inhoudelijk behandeld.



Geen onbekende van de politie

De 38-jarige Jalink zat ten tijde van de moord met zijn zoontje in de auto. De destijds negenjarige jongen bleef ongedeerd. Deze zomer kwam het Openbaar Ministerie met de anonieme getuige.



G. is geen onbekende van de politie. Hij werd vorig jaar tot zeven jaar cel veroordeeld voor het plannen van een liquidatie. Hij zat al in de cel toen hij werd aangehouden voor de dood van Jalink. G. maakt mogelijk deel uit van een groep of bende die liquidaties pleegde of probeerde te plegen. Een aantal van hen zit momenteel ook in de cel.



