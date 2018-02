Arrestatie voor doden onschuldige passant in West

De schutters wilden die nacht een ander liquideren in een waterpijp­café.



Het dna van S. komt overeen met het volledige dna-profiel op een kogelpunt die door het lichaam van de schutter was gegaan. Ook blijkt hij een fors litteken te hebben op de plaats waar de schutter werd geraakt toen hij vanuit de shishalounge werd beschoten.



S. zat al vast voor een vermoede liquidatiepoging.



Twee gehelmde 'negroïde' mannen stopten hun motorscooter even na middernacht op 13 mei 2015 voor waterpijpcafé Tapas Lounge Village in de De Clercqstraat.



De één ging met een handvuurwapen de tafeltjes langs en vroeg naar Samir 'Taba' Z.: een Amsterdamse crimineel die al eerder aan moordaanslagen ontsnapte. De ander posteerde zich met een kalasjnikov in de deuropening. 'Taba' was net vertrokken.



Kogels op het wegdek

Op enig moment trok iemand in de shishalounge waarschijnlijk een vuurwapen en schoot. De man in de deuropening, volgens justitie Quincy S., werd geraakt aan heup of buik. Hij viel naar buiten.