Arrestatie neef Taghi is stap vooruit in zaak Wiersum

Advocaat Derk Wiersum werd op 18 september bij zijn huis in Buitenveldert doodgeschoten. Beeld ANP

In het criminele milieu in de regio Utrecht was een tijd lang de aanname dat de nu al jaren voortvluchtige Ridouan Taghi niets meer met zijn neef Anouar te maken wilde hebben. Aanleiding was de wilde plofkraak in 2016 die Anouar ruim drie jaar cel had opgeleverd.

Met twee anderen had hij in het Duitse Meppen een geldautomaat opgeblazen. Ze vluchtten met 250 kilometer per uur in een Audi RS4 richting Nederland en crashten. Eén plofkraker overleed, één werd zwaargewond uit de auto gezaagd, waarin een zak buitgemaakt geld lag. Anouar Taghi rende weg en nam, bloedend, een taxi naar een hotel. De chauffeur alarmeerde de politie. De Duitse rechtbank veroordeelde Taghi eind 2016. Hij zat zijn straf in Nederland uit en kwam deze zomer vrij.

Sleutelrol

Inmiddels gaat de Amsterdamse recherche ervan uit dat Ridouan Taghi zijn jongere neef toch weer van nut heeft geacht bij een nieuw extreem misdrijf. In één van de drie voertuigen die zijn gebruikt bij (het voorbereiden van) de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, op 18 september bij zijn huis aan Imstenrade in Buitenveldert, lag informatie die lijkt te wijzen op een sleutelrol voor Anouar Taghi. Om wat voor informatie het gaat, willen politie en justitie nog niet prijsgeven.

Een arrestatieteam reed de neef dinsdagavond klem vlak bij zijn woonplaats Maarssen. Hij ‘zit in beperkingen’ en mag alleen contact hebben met zijn advocaat Wesley van Soest, die de media niets mag zeggen. Hem was donderdag zelfs verboden zijn cliënt te bezoeken, maar dat ‘misverstand’ is rechtgezet.

Het omvangrijke team van de Amsterdamse recherche dat de moordzaak onderzoekt, ziet de arrestatie als grote stap naar de vermoede opdrachtgever: Ridouan Taghi. Al in de schok na de liquidatie gingen de verdenkingen naar hem uit, maar bewíjzen dat Taghi het brein achter de moord is, is punt twee. Dat nu een naast familielid rechtstreeks aan de uitvoering kan worden gelinkt, is dus een voorname stap.

Derk Wiersum (44) was een van de advocaten die kroongetuige Nabil B. bijstonden bij het sluiten van zijn overeenkomst met het Openbaar Ministerie en het afleggen van zijn dikke pak verklaringen over de reeks liquidaties waarvoor Ridouan Taghi en diens groepering volgens hem verantwoordelijk zijn.

Zes dagen nadat justitie Nabil B. in maart 2018 trots als kroongetuige had gepresenteerd, werd diens onschuldige broer Reduan geliquideerd in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

Ook die liquidatie linkt justitie aan Taghi. Woensdag dient het hoger beroep tegen schutter Andy S., die van de rechtbank 20 jaar kreeg.

Drie verdachten gearresteerd

Tot dinsdag waren voor de moord op advocaat Wiersum drie verdachten gearresteerd: een man die wordt gekoppeld aan de witte Opel Combo-bestelbus waarin de schutter en een chauffeur na de moord vluchtten, plus twee mannen die volgens de recherche betrokken waren bij de heling van een van de drie voer­tuigen die rond de moord zijn gebruikt.

Behalve om de Opel gaat het om een Renault Mégane en een Volkswagenbus van waaruit Wiersums omgeving weken was geobserveerd. Die bus is met een lekke band gevonden in een parkeergarage bij Hoptille in Amsterdam-Zuidoost. Na de moord was ook de Opel in Zuidoost gesignaleerd. De Renault is uitgebrand in Voorburg teruggevonden. De twee van heling verdachte arrestanten zijn na verhoor overigens weer vrijgelaten.

Het onderzoek naar de moord op Wiersum, waaraan op hoogtijdagen 120 rechercheurs werken, gaat onverminderd door. Hoofd Olivier Dutilh van de Amsterdamse recherche: “Ik kan niet bevestigen dat de verdachte een naast familie­lid is van Ridouan Taghi, maar ontken dat ook niet. We sluiten meer aanhoudingen niet uit en gaan op volle kracht door.”