‘Arrestatie in Amsterdam na nachtelijke explosie in Antwerpen’

Beeld Joris van Gennip

Bij de explosie zijn een woning en enkele geparkeerde voertuigen beschadigd geraakt.

Het was de tweede keer in korte tijd dat er een explosief afging in de straat. Afgelopen weekend werd het huis van een bejaarde vrouw getroffen. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie ging het toen om een vergissing. Volgens buren hadden toen een verdacht voertuig met een Nederlands kenteken opgemerkt. Dat voertuig zou toen met gedoofde lichten zijn weggereden, aldus de VRT.

Na de aanslag plaatste de politie een camera recht tegenover de woning die nu is getroffen. Mede door die camerabeelden kon de Nederlandse politie een verdachte oppakken in Amsterdam, meldt de Vlaamse omroep.

In Antwerpen is al geruime tijd een drugsoorlog gaande waar ook Nederlanders bij betrokken zouden zijn. Maandagavond werden in Antwerpen in een voertuig met Nederlands kenteken een granaat en handvuurwapen aangetroffen. Twee mensen werden daarbij gearresteerd.