Arnold Heertje (1934-2020): een kleurrijke econoom met scherp randje

Arnold Heertje. Beeld Charlotte Odijk

Arnold Heertje, die dit weekeinde is overleden, was een veelzijdig man: econoom, hoogleraar, docent, publicist, columnist, verzamelaar en, als het moest, een polemist. De buitenwereld kende hem vooral als auteur van het lesboek De kern van de economie, dat voor duizenden scholieren de eerste kennismaking was met het vak. Hij was ook bekend als columnist op de voorpagina van Het Parool, een plek die hij om toerbeurten vulde met zijn zoon en cabaretier Raoul Heertje. En hij kon fel van leer trekken als hij onrecht of onkunde ontwaarde. “Hij was kleurrijk, geestig en had een scherp randje,” zegt vriend en econoom Bas Jacobs. “Arnold was een van de meest gedreven mensen die ik ken,” aldus Rick van der Ploeg, vriend, hoogleraar en voormalig staatssecretaris.

Ondergedoken

Heertje werd geboren in Breda en groeide op in Arnhem, in een joods gezin. Tijdens de oorlog moest hij onderduiken. Heertje en zijn ouders overleefden de oorlog. Deze donkere periode heeft zijn leven getekend en, gek genoeg, ook zijn interesse doen opwekken voor economie. Heertje dook onder bij een gereformeerd gezin in Nieuw-Vennep en kwam in contact met een hulpprediker, zo vertelde hij in 2010 in een vraaggesprek met voormalig SP-leider Jan Marijnissen. De jonge Heertje vroeg de prediker waarom mensen arm waren. Het antwoord luidde dat dit te maken had met economie. “Ik wist absoluut niet wat hij daarmee bedoelde, maar wist wel: als ik de kans krijg, ga ik later economie studeren.”

Voortdurende argwaan

Na de HBS ging Heertje economie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 1960 promoveerde hij. De econoom begon als leraar, onder meer op het joodse Maimonides Lyceum in Amsterdam. Vanaf 1964 was hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, eerst in de staathuishoudkunde aan de juridische faculteit en later in economische geschiedenis. Heertje was kritisch lid van de PvdA en nam deel aan het publieke debat. “Hij had een brede kijk op de samenleving,” aldus Felix Rottenberg, vriend en achterneef van Heertje. “Toen ik nog voorzitter was van de PvdA belde ik hem vaak om advies.” Hij kon erg fel zijn in de debatten en schuwde geen confrontaties. “Bijzondere mensen hebben het recht om problematisch te zijn,” aldus Rottenberg. Volgens Van der Ploeg komt deze scherpte voort uit zijn onderduikjaren, die bij Heertje tot een voortdurende argwaan hebben geleid. “Die periode heeft zijn leven bepaald.”

Betty

In 1958 trouwde hij met Betty, toen ‘jong trouwen nog heel gewoon was’, schreef hij in Het Parool. Zijn vrouw was enorm belangrijk voor hem, zegt Rottenberg. “Arnold was van de generatie die getormenteerd uit de oorlog was gekomen. Betty heeft hem regelmatig op de been gehouden.” Van der Ploeg: “Zonder Betty geen Arnold.” Ze kregen drie kinderen Eric, Raoul en Patrick. In 1991 overleed Patrick na een auto-ongeluk. Het leven heeft Arnold Heertje niet gespaard. “Arnold is een sterke overlever,” aldus Rottenberg. Begin deze eeuw kreeg hij met zijn zoon een wisselcolumn in Het Parool. “Arnold was meteen dolenthousiast,” zegt toenmalig hoofdredacteur Erik van Gruijthuijsen. “Het Parool kon niet veel betalen, maakte ik meteen duidelijk. Maakt niet uit, zei Arnold. Betaal Raoul maar, ik doe het desnoods voor niks.” Zijn columns gingen uiteraard over economie, politiek, maar ook over persoonlijke zaken. “Arnold had over alles een mening en bracht dat met veel aplomb. Maar het mooie was dat hij zich ook kon opwinden over klein, individueel onrecht. Hij was bovenal een heel hartelijke, belangstellende man.” Later publiceerde Het Parool een wekelijkse briefwisseling tussen Heertje en schrijver Arnon Grunberg.

Privécollectie

Als econoom was hij meer dan zijn schoolboek en columns. Hij was zijn tijd ver vooruit, zegt Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. “Zijn belangrijkste bijdrage was toch wel het uitdragen van het brede welvaartsbegrip. Veel mensen denken dat welvaart over geld gaat. Arnold legde onvermoeibaar uit dat het om meer ging: natuur, leefomgeving, kwaliteit van de publieke sector.” Heertje had een enorme privéverzameling van economische werken, vol eerste drukken, briefwisselingen van bekende economen en bekende en minder bekende werken. Een commissie, met daarin onder meer Jacobs, Rottenberg en Van der Ploeg zal zich inzetten om deze nalatenschap onder te brengen. “Ik wil dat mijn boeken terechtkomen in dat wat over is van Joods Amsterdam, ” zei Heertje ooit in deze krant. Zijn vrienden roemen ook zijn betrokkenheid, zijn loyaliteit. “Een geweldige man,” aldus Rottenberg. “Als er iets gebeurde, was hij er meteen voor ons,” aldus Van der Ploeg. En hij had humor, hield van een practical joke. “We konden echt de slappe lach krijgen, Dat gebeurt toch niet vaak. Zoals Arnold worden ze niet meer gemaakt. Ik zal hem missen.”