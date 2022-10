Armoedelector Anna Custers: ‘De grote vraag is: zijn we solidair genoeg met elkaar nu alles onder druk staat?’

Anna Custers: ‘Steeds meer mensen met een lager middeninkomen, tussen de 20.000 en 30.000 euro netto per jaar, de kappers en de taxichauffeurs, komen in de problemen.’ Beeld Lin Woldendorp

Een op de acht gezinnen in Amsterdam leeft in armoede of loopt een risico daarop. Dat zijn al snel 50.000 mensen. “En de prognoses zijn schrikbarend,” zegt Anna Custers (37), lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Landelijk gaat het om 900.000 mensen. “Voor dit jaar wordt een groei van bijna twintig procent verwacht. Zonder compensatie voor de energierekening zou de armoede volgend jaar nog eens met dertien procent stijgen. De cijfers suggereren weliswaar een daling vanwege het net aangekondigde prijsplafond voor energie, maar dat is een tijdelijke noodoplossing. Mijn vrees is dat we daarna weer terug bij af zijn.”

Custers werd afgelopen zomer aangesteld. Ze werkte voor de Wereldbank en promoveerde aan de universiteit van Oxford op de schuldenproblematiek in achterstandswijken in Londen. In landen als Oezbekistan, Pakistan en Afghanistan adviseerde ze over armoedebestrijding en ongelijkheid. Daarbij ging het vooral over het stimuleren van een betere belastingmoraal: hoe zorg je ervoor dat iedereen meebetaalt en het geld eerlijk wordt verdeeld?

En nu zit ze in Amsterdam, waar inflatie en de oplopende energierekening het gesprek van de dag zijn. “We zien ook een nieuwe trend,” zegt Custers. “Steeds meer mensen met een lager middeninkomen, tussen de 20.000 en 30.000 euro netto per jaar, de kappers en de taxichauffeurs, komen in de problemen.” De ‘fragiele middenklasse’: gezinnen waar het nog net ging en nu net niet meer.

Custers: “Natuurlijk: armoede hier is niet wat armoede daar is. Het is altijd relatief, maar daarom niet minder erg. We komen uit een periode waarin de armoede in Nederland alsmaar aan het dalen is geweest. We werden steeds maar rijker. Daar is nu plotsklaps een einde aan gekomen. Dat is ongekend. Het zorgt ervoor dat veel mensen met hele ingewikkelde keuzes worden geconfronteerd.”

In armoede opgroeien deed ze zelf niet, zegt ze. “Maar thuis stond alles in het kader van sociaal werk. Mijn moeder was huisarts, mijn vader werkte voor een welzijnsinstelling. Toen ik acht was hebben ze mij meegenomen naar India. Daar zag ik een wereld waar ik totaal geen weet van had. Dat heeft mij zeer geraakt. Vanaf die leeftijd heb ik gezegd: als ik later groot ben, wil ik iets doen aan de armoede in de wereld.”

Wanneer ben je in Nederland arm?

“We kijken hier naar een inkomensgrens op het bestaansminimum: rond de 1250 euro bruto voor een alleenstaande en 1750 euro voor een stel volwassenen. Daar houd je na aftrek van je lasten niet veel meer van over. Je zou je moeten afvragen: hoeveel is genoeg voor een waardig bestaan? Wat kun je nog doen voor het bedrag dat wij hebben vastgesteld als grensbedrag voor armoede, zeker nu alles duurder wordt?”

“Mensen hebben sowieso recht op een warm huis en eten op tafel. Ze moeten hun kinderen kunnen kleden en naar school en de dokter kunnen brengen. Maar vervolgens moeten we het er in Nederland over hebben: hoort bij het bestaansminimum ook het cadeautje op een verjaardag en een bloemetje op tafel? En iets voor bij de koffie als er iemand op bezoek komt?”

Wat vindt u zelf?

“Ik denk van wel. We zijn in Nederland rijk genoeg om dat voor iedereen mogelijk te maken. De grote vraag is alleen: zijn we solidair genoeg met elkaar nu alles onder druk staat?”

Wat zijn de gevolgen van armoede?

“Als je je rekeningen niet meer kunt betalen, krijg je stress. Dan ga je slechter slapen, dan kun je na een tijdje niet meer goed functioneren in het dagelijkse leven. Je gaat met stress in je lijf naar je werk, het beïnvloedt het leven van je kinderen, die gaan soms zonder ontbijt naar school. Je maakt je zorgen dat je je huis niet meer kunt verwarmen, dat je kinderen het koud hebben. Er ontstaan spanningen in gezinnen. Op een gegeven moment krijg je brieven en telefoontjes van schuldeisers en staat de deurwaarder op de stoep. De maatschappelijke kosten van het niet meer betalen van rekeningen zijn veel groter dan die rekeningen zelf, want de gezondheid van die gezinnen staat op het spel.”

Wat is daarvan het effect op de stad als geheel?

“Die komt onder druk te staan op het moment dat niet iedereen meer mee kan komen. Als niet iedereen meer deel kan nemen aan het openbare leven, als niet iedereen meer gebruik kan maken van dezelfde diensten, houd je los zand over. Mensen raken naar binnen gekeerd, armoede maakt eenzaam. Het leidt tot verpaupering. In arme buurten is de kans ook groter op criminaliteit, omdat er gewoon minder op elkaar wordt gelet.”

Hoe kan het dat de economie groeit en we toch armer worden?

“De groei is op dit moment minder groot dan de inflatie. Maar belangrijker is misschien nog wel dat de groei niet gelijkmatig wordt verdeeld. In principe hoeft niemand in Nederland arm te zijn. We zijn rijk genoeg. Het bestrijden van armoede is een zaak van herverdelen. Dat is de enige manier waarop we het op kunnen lossen.”

Dat lijkt mij een politieke stellingname.

“Dat klopt en daar moet je voorzichtig mee zijn, want als lector ben ik apolitiek. Maar als je op theoretisch-wetenschappelijk niveau vraagt: wat is een oplossing voor armoede? Dan kun je echt maar op één antwoord uitkomen: het geld om iedereen bestaanszekerheid te garanderen zal ergens vandaan moeten komen.”

De armen minder arm betekent automatisch: de rijken minder rijk?

“Daar komt het op neer. Dan kun je me als socialist bestempelen, maar als we het volledig aan de markt overlaten, zul je altijd een stuk armoede overhouden. De pijnlijke realiteit is dat we aan de limieten van de groei zitten. De vraag is alleen: hoe ga je de mensen vinden die je wilt ondersteunen? De compensatie voor de benzineprijzen en de energierekening gaat naar iedereen. Dan gooi je geld weg en dat is zonde, want het gaat om enorme bedragen. Het is lapwerk.”

“De sleutel zit in gerichte compensatie. Je kunt niet aan iemand zien of hij arm is. We weten vaak niet hoe moeilijk iemand het thuis heeft. Er is schaamte, het is ingewikkeld voor mensen om erover te praten. Mensen laten hun schulden gemakkelijk twee of drie jaar oplopen voordat ze hulp zoeken. Het vertrouwen in de overheid is ook laag, zeker sinds de toeslagenaffaire.”

Hoe gaan we de mensen dan toch vinden?

“Het mooiste zou zijn als dat via de belastingdienst gaat, want daar weten ze precies wat iedereen verdient. Maar zoals we weten heeft de belastingdienst uitvoeringsproblemen, dus wordt er een beroep gedaan op de gemeenten.”

Hier is een pot met geld en zoek het maar uit.

“Zo is het precies. De gemeenten hebben een groot deel van hun armen in kaart, maar nog lang niet iedereen. Zeker niet als het gaat om die fragiele middenklasse. Daar komt nog bij: de een heeft een goedkope huur of een goed geïsoleerde woning, de ander moet overal de hoofdprijs voor betalen. Hoe ga je die mensen vinden? Dat wordt een enorme uitdaging, maar toch denk ik dat het zal moeten.”

Hoe doet de gemeente Amsterdam het?

“Amsterdam zou het voorbeeld moeten geven. De stad zou niet moeten wachten op landelijk beleid en bijvoorbeeld ergens een proeftuin moeten opzetten om te onderzoeken of mensen die nu net boven het sociaal minimum zitten inderdaad minder last van stress krijgen als je meer bestaanszekerheid biedt. Als je een aantal huishoudens op het minimum een tijd lang meer financiële armslag geeft, kun je op het einde zeggen: dit zijn de positieve gevolgen. Meer zelfredzaamheid bijvoorbeeld, en minder onrust. Amsterdam als plek voor innovatie. Dat is de stad toch wel aan zichzelf verplicht.”