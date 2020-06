Armoede in de stad neemt toe, zzp’ers en flexwerkers hard geraakt

De gemeente vreest een grote golf nieuwe bijstandsaanvragen. Beeld ANP

Het is druk bij de uitkeringsloketten in Amsterdam en als eind september de financiële regelingen voor zelfstandigen eindigen, kan de stad zich opmaken voor een nieuwe golf bijstandsaanvragen. Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) maakt zich zorgen, want de gemeente kan die lang niet allemaal inwilligen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal bijstandsgerechtigden in Amsterdam volgens de recentste cijfers met zo’n 1600 gestegen tot 40.308. Een vertekend beeld, want na de afkondiging van de lockdown hebben liefst 7700 Amsterdammers een bijstandsuitkering aangevraagd. De verwerking kost echter tijd, waardoor velen nog op hun uitkering wachten.

Wekelijks vragen zo’n 350 tot 400 mensen een uitkering aan bij de gemeente. Dat is minder dan in de begintijd van de coronacrisis, toen soms wel 900 aanvragen per week binnen­kwamen, maar nog altijd een stuk meer dan gemiddeld – in normale tijden ligt het aantal op 250 per week.

Vangnet verdwijnt

Groot Wassink is bezorgd over de toekomst, want een grote groep Amsterdammers komt niet in aanmerking voor een uitkering en ook niet voor de financiële regelingen die het kabinet heeft opgesteld om de grootste klappen van de coronacrisis op te vangen. “De armoede in de stad zal zonder twijfel toenemen.”

Amsterdam telt een groot aantal kwetsbare zelfstandigen, flexwerkers en werknemers met nulurencontracten. Deze groepen zitten zonder werk en inkomen door de coronacrisis.

Het kabinet heeft de afgelopen maanden een groot vangnet opgebouwd voor deze mensen, maar dit wordt stukje bij beetje weggetrokken. Zo konden zelfstandigen van maart tot en met mei gebruikmaken van een ruime overbruggingsregeling, waarbij de overheid hun terug­gelopen inkomen aanvult tot het minimumloon. Hiervan maakten 41.000 Amsterdamse zelfstandigen gebruik.

Inmiddels is deze regeling verlengd tot eind september, met de restrictie dat zelfstandigen hier niet voor in aanmerking komen als hun partner een inkomen heeft. Tot dusverre hebben slechts 10.000 Amsterdammers zich gemeld. Dat aantal zal nog wel oplopen, maar Groot Wassink vreest dat een grote groep buiten de boot valt. Ook een bijstandsuitkering is uitgesloten voor zelfstandigen met een verdienende partner. “Deze mensen kijken naar de gemeente, maar wij kunnen hen niet helpen.”

De duizenden uitkeringsaanvragen die in aantocht zijn als in september de overheidssteun afloopt, zullen lang niet altijd worden gehonoreerd. “De eisen zijn een stuk strenger,” aldus Groot Wassink. Zzp’ers met een koophuis krijgen niets. Zelfstandigen moeten beschikbaar zijn voor een tegenprestatie. “Ik snap dat er eisen worden gesteld en ook ik vind dat we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat deze mensen snel weer aan het werk gaan, maar dit neemt niet weg dat mensen in schrijnende situaties terechtkomen.”

Studenten

De wethouder maakt zich ook zorgen over Amsterdammers met flexibele contracten die nu hun baan in de horeca of Schiphol kwijt zijn vanwege corona. Zij komen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming, de Tofa-regeling. Dat is het dan. Ze hebben vaak geen of zeer kortstondige rechten op een werkloosheidsuitkering opgebouwd en zijn veelal aangewezen op de bijstand. Studenten, die veel in de horeca werken, komen daar weer niet voor in aanmerking. Groot Wassink is hierover in overleg met het kabinet.“De bestaanszekerheid van veel mensen staat onder druk.”