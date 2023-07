Arme buurten zijn warme buurten: hoe overleef je de hitte in Amsterdam?

Amsterdam zucht onder de hitte. Welke gevaren brengt dit met zich mee? En hoe houden we tijdens een hittegolf de buurt leefbaar, het huis comfortabel en het hoofd koel? 14 vragen beantwoord over hitte in de stad.

1. Het is heet in de stad. Waarom voelt het in Amsterdam warmer dan de thermometer aangeeft?

Zie een grote stad als een klomp van steen, beton en asfalt waar de zon vrij spel heeft en je snapt meteen waarom sommige straten tijdens een hittegolf aanvoelen als een bakoven. Op een ‘gevoelstemperatuurkaart’ is in één oogopslag duidelijk dat het in hartje stad veel onaangenamer wordt dan daarbuiten. Van het Damrak tot de Nieuwmarkt - hele straten in de binnenstad kleuren bloedrood.

De hittekaart is gemaakt op basis van metingen op de eerste julidag van 2015, een hete dag die gemiddeld maar eens in de vijf jaar voorkomt. Vooruitlopend op die dag voorspelden wetenschappers van de Universiteit Wageningen in Het Parool al dat het op de Dam kon aanvoelen als 55 graden, wat omschreven werd als Arabische temperaturen. Voor een gemiddelde hittedag anticipeert de kaart op een gevoelstemperatuur van bijna vijftig graden.

Op een warme, maar niet bijzonder hete dag in 2023 kijkt HvA-onderzoeker Gideon Spanjar hoofdschuddend naar het Damrak. Los van de bomenrij langs het water is hier geen schaduw te bekennen. “Dat is dan de rode loper van de stad. Hier komt je een zee van hitte tegemoet. Dit is een risicovolle plek waar echt iets aan gedaan moet worden.”

Bij gevoelstemperatuur speelt de buitentemperatuur een rol, maar ook de straling van de zon, de luchtvochtigheid en de wind. In steden voelt het warmer dan op het platteland: de stenen houden de warmte vast en dichte bebouwing blokkeert verkoelende wind. “Niet veel mensen blijven hier even staan,” zegt Spanjar voor het Paleis op de Dam. Ook hier is nergens schaduw. “Dat is niet meer van deze tijd - zo stenig, geen natuur, geen leven. Het klimaat is veranderd, maar wij zijn met de tijd niet meegegaan.”

2. Is het in de stad echt warmer dan daarbuiten?

Steden warmen meer op dan het platteland. Dat wordt het stedelijk hitte-eiland genoemd. Doordat steen, asfalt en beton zoveel warmte vasthouden geeft de thermometer hier gemiddeld ook in de schaduw enkele graden hoger aan dan buiten de stad. Vooral na zonsondergang is dat verschil goed te merken. Dan koelt de rest van het land snel af, maar de stad gloeit nog na. Het verschil tussen stad en platteland kan daardoor oplopen tot 7 graden op extreem warme dagen. Binnen Amsterdam zijn temperatuurverschillen van 5 graden gemeten. En dat net als we willen slapen na een slopende, hete dag.

3. Speelt klimaatverandering een rol?

Deze regio is door het jaar heen gemiddeld al 1,6 graden warmer dan in 1950. De winters zijn zachter en de zomers warmer door meer zonneschijn. Door opwarming van de aarde en toenemende extremen kan een hittegolf zomaar twee graden (of meer) warmer uitvallen. In het Amerikaanse Portland schoot het kwik tijdens een hittegolf in 2021 in één klap door naar 47 graden, terwijl 43 graden was voorspeld en het record al veertig jaar 42 graden was. In Nederland werd het hitterecord in 2019 in één klap verbroken toen het in Gilze en Rijen 40,7 graden werd. Daarvoor werd in Nederland nog nooit een temperatuur boven de 40 graden gemeten.

In 1950 telde Amsterdam nog minder dan tien zomerse dagen van boven de 25 graden. Dat zijn er nu gemiddeld twintig. In 2085 worden er zelfs bij milde klimaatverandering zo’n veertig verwacht. In Amsterdam en omstreken blijft nu doorgaans zeven nachten per jaar de temperatuur boven de 20 graden hangen. Volgens het warmste scenario van de klimaatmodellen voor de regio zijn er in 2050 ruim twintig van deze ‘tropisch’ warme nachten. Uit ‘stresstests’ in opdracht van de gemeente bleek dat de temperatuur in 2050 kan oplopen tot 42 graden en tot ruim 43 graden in 2085.

HvA-onderzoeker Spanjar ziet de opwarming als een reden vooruit te denken bij het creëren van koele plekken in de stad. “Over twintig jaar is de urgentie nog veel groter. Bomen die we nu planten, daar plukken we pas over vijftien tot twintig jaar de vruchten van.”

4. Nou, dan is het een keer warm. Even doorbijten...

Bedenk dat ouderen, zieken, daklozen en jonge kinderen extra kwetsbaar zijn. Een hittegolf – vijf opeenvolgende dagen met tenminste 25 graden, waarvan drie boven de 30 graden – zorgt in Nederland voor 250 tot 400 extra sterfgevallen. In slecht geïsoleerde woningen of direct onder een plat dak en met veel zonnestraling door de ramen kan de temperatuur in huis oplopen tot boven de 30 graden.

Het besef dat hitte risicovol is, des te meer naarmate klimaatverandering oprukt, heeft dit thema op de agenda gezet. Toch kijkt hitteonderzoeker Spanjar liever naar de algehele impact van de hitte op het welzijn. Die is namelijk veel breder dan het directe levensgevaar: denk aan vermoeidheid, verstoorde slaap, hoofdpijn en jeuk. “We slapen slecht en daardoor zijn we minder productief.” Bij onderzoek in Breda zag Spanjer hoe bezoek aan de binnenstad met tien procent terugloopt en dus winkeliers minder omzet draaien. “Kwetsbare groepen staan op de agenda, maar voor jou en mij is hitte ook een probleem.”

5. Op welke manier kan hitte dodelijk zijn?

In de meeste gevallen zal het gaan om mensen die al kwetsbaar zijn door hun hoge leeftijd, hart- en vaatziekten of andere chronische aandoeningen. Hartfalen wordt bijvoorbeeld sterk beïnvloed door hitte, legde VU-hoogleraar thermofysiologie Hein Daanen onlangs uit op een symposium in Amsterdam over de impact van hitte op de stad. Voor wie een zwak hart heeft, kan een hittegolf dus het laatste zetje zijn.

Het lichaam moet hard werken om de temperatuur rond de 37 graden te houden. Daanen ziet de mens graag als ‘een tropisch dier’ met een uiterst krachtig mechanisme om het lichaam te koelen: transpiratie. We hebben twee tot vier miljoen zweetklieren die vocht afgeven, bij verdamping zorgt dat voor verkoeling.

Tegelijk stelde Daanen vast dat het niet alleen de mensen zijn ‘die toch al op het lijstje van Magere Hein stonden’ die bezwijken tijdens een hittegolf. Als mensen zich blijven blootstellen aan de zon of hoge inspanning kan het lichamelijk koelmechanisme dat niet in alle gevallen bolwerken. We beginnen te zweten en lopen rood aan doordat bloedvaten in de huid verwijden, in een poging af te koelen. Doordat bloed naar de huid stroomt daalt de bloeddruk, en dat terwijl het bloed door vochtverlies toch al dikker is. Het hart moet daardoor harder werken. Dat is voor een gezond lijf geen probleem, maar voor ouderen en hartpatiënten soms wel.

6. Kun je wennen aan hitte?

Acclimatiseren kan goed, aldus Daanen. Na tien dagen kan de zweetproductie meer dan verdubbelen. Daarbij moeten we wel beseffen dat ouderen aanmerkelijk minder aanpassingsvermogen hebben. Het getrainde lijf van een topsporter kan buitengewoon veel hebben, zelfs tot een lichaamstemperatuur van 41 graden. Zo’n temperatuur zorgt bij een ongetraind lijf voor een hitteberoerte, waarbij het hart op hol slaat, misselijkheid ontstaat en uiteindelijk bewustzijnsverlies optreedt.

In statistieken over sterfte bij hitte ziet Daanen verschuivingen optreden die erop wijzen dat mensen wennen aan warmte. Parallel aan de opwarming door klimaatverandering ziet hij vooral in Frankrijk – maar ook in Nederland – dat de oversterfte pas optreedt bij een hogere temperatuur dan voorheen én minder direct als het een periode heet wordt. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe dit precies komt. Daanen denkt aan gedragsmatige of lichamelijke aanpassingen, maar ook aan het oprukken van airconditioning.

7. Ouderen zijn dus een risicogroep?

Ouderen zweten tot de helft minder dan jongeren. Op dezelfde manier zijn ook vrouwen en mensen met obesitas minder in staat om zich aan te passen aan hitte. Bij ouderen komt daar nog bij dat hun bloedvaten zich niet meer zo sterk kunnen uitzetten en hun dorstprikkel afneemt. Ten slotte beseffen ouderen vaak onvoldoende dat hitte voor hen risico’s met zich meebrengt.

Een ongeluk schuilt voor ouderen bovendien in een klein hoekje, volgens onderzoeker Bram Goris van de Radboud Universiteit. Hitte en uitdroging kan zorgen voor een lage bloeddruk. “Dat kan ertoe leiden dat ze licht in het hoofd worden.” Ouderen lopen dan het risico te vallen en bijvoorbeeld een heup te breken. “Dat kan op die leeftijd dan weer overlijden tot gevolg hebben.”

8. Hoe kunnen we goed slapen tijdens een hittegolf?

Slapen valt niet mee in een warm huis. Bij een slaapkamertemperatuur van zo’n 18 graden kunnen we de slaap het beste vatten. “Om goed te kunnen slapen, moet het lichaam in de loop van de avond kunnen afkoelen,” legde de in 2021 overleden neuroloog en slaapdeskundige Hans Hamburger uit in Het Parool. Als tips noemde hij het drinken van een glas water, wat zorgt voor verkoeling van binnenuit. Ook adviseerde hij om een warme douche te nemen voor het slapen gaan. Nee, geen koude douche, want dan slaan de bloedvaten dicht en kan het lichaam zijn warmte niet kwijt. Bij een warme douche gaan ze juist openstaan.

Zet de ramen en deuren ’s nachts wagenwijd open voor ventilatie. Een strategisch geplaatste ventilator bij het open raam kan helpen om de koelere lucht naar binnen te blazen. Naakt of helemaal onbedekt slapen is weer niet verstandig. Als het ’s nachts afkoelt, word je dan mogelijk wakker met koude voeten. Ook is het raadzaam om zoveel mogelijk vast te houden aan je slaaprituelen. Kruip dan liever onder een laken in plaats van een deken.

9. We moeten dus vooral ons gedrag aanpassen. Nog meer tips?

Het klinkt als een open deur, maar kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken. Goed drinken, bijvoorbeeld. Smeer je goed in, kleed je niet te warm en maak je overdag niet druk of doe een siësta. Omdat alcohol vocht onttrekt aan het lichaam is alcohol drinken bij hitte extra ongezond.

“Kleding doet ertoe,” zegt HvA-onderzoeker Gideon Spanjar als hij tijdens een hete dag op de Dam rondkijkt. Witte kleding reflecteert warmte. Denk ook aan een hoofddeksel of een parasolletje.

En sta dus even stil bij mensen die kwetsbaarder zijn voor hitte. Klop eens wat vaker aan bij buren op leeftijd of familie. Voor huisdieren is het ook geen pretje als er in de tuin of binnen geen schaduw is en hou ze op het heetst van de dag maar gewoon binnen: dan is de in de zomerzon gebakken stoep veel te heet voor hun pootjes.

10. Nou, dan nemen we toch een airco?

Gemak dient de mens, dus ja, dat kan onze reflex zijn nu hittegolven steeds vaker voorkomen. Volgens een voorzichtige schatting van TNO heeft zo’n 20 procent van de Nederlandse huishoudens momenteel airconditioning. Vijf jaar terug was dat maar zo’n 5 procent. Vooral tijdens het vele thuiswerken in de coronatijd is de koelbehoefte snel opgelopen.

Het probleem is dat airco’s veel energie slurpen. In volgebouwde buurten warmt de buitenlucht extra op doordat airco’s warme lucht naar buiten blazen. Zo versterkt de airconditioning het hitte-eilandeffect.

De stroomslurpers vreten zich niet alleen een weg door de elektriciteitsrekening, wereldwijd bemoeilijken ze ook de overgang op duurzame energie. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) noemt koeling een blinde vlek in het klimaatdebat en schat dat het energieverbruik dat wereldwijd nodig is voor de koeling van binnenruimtes tot 2050 zal verdrievoudigen. Het koudemiddel dat wordt gebruikt in de apparaten en kan ontsnappen, is daarbij vaak een krachtig broeikasgas.

Bovendien stellen veel gebruikers de airco in op 20 graden, terwijl uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen het binnen pas boven de 25 graden onaangenaam warm vinden. Gevolg is ook dat het lichaam geen kans krijgt om te wennen aan de hitte, terwijl een gezond lijf zich daar na een paar dagen toch echt op instelt. Tocht kan bovendien hinderlijk zijn, net als de ruis van de airco, die de buren ook kunnen horen.

Voor een mobiele airco geldt ook nog dat die vaak matig werkt. De warme lucht wordt direct naar buiten geblazen, waardoor binnen een onderdruk ontstaat en weer warme lucht uit de omgeving wordt aangetrokken. De afvoer is nogal eens een slang die door een raam wordt gehangen, met als gevolg dat daardoor meteen weer warme lucht naar binnen stroomt. Beter werkt een vaste airco met een aparte buitenunit aan de gevel – die heeft bovendien vaak een hoger vermogen.

11. Hoe houden we het huis koel zonder airco?

Een koel huis begint bij zonwering. Maar in het centrum van de stad valt HvA-onderzoeker Gideon Spanjar meteen op dat zonneschermen zo’n beetje verdwenen lijken uit het straatbeeld. De gordijnen sluiten kan ook, maar helpt veel minder. Zonwerende beglazing of folie kan een beetje helpen, een wit dak ook.

Hou in elk geval de ventilatie op gang, al is het maar met een klein raam op de bovenste verdieping. Maar let op: het buiten houden van de warmte staat op het heetst van de dag voorop. Pas als het buiten begint af te koelen mogen de ramen open. En dan ook wagenwijd en tegen elkaar open, zodat de wind kan zorgen voor een verkoelend briesje.

12. Hoe kunnen we de stad aanpassen aan de hitte?

De impact van een hittegolf is extra groot in sommige buurten van de stad. Binnen Amsterdam spannen delen van Oud-West de kroon, maar ook de Vogelbuurt en Tuindorp Oostzaan in Noord, de Dapperbuurt, Slotermeer, Bos en Lommer en Osdorp springen eruit op de kaart die de gemiddelde gevoelstemperatuur in de buurt afzet tegen de blootstelling, de gevoeligheid voor hitte en het aanpassingsvermogen van de bewoners. Of zoals op het symposium over hitte in de stad veelbetekenend werd opgemerkt: arme buurten zijn warme buurten.

Een nieuwe indicatie daarvoor werd onlangs duidelijk door data over 140.000 Nederlanders, verzameld door 6 GGD’s. Van de mensen die naar eigen zeggen niet goed kunnen rondkomen zegt twee derde dat ze in hun woning maar matig tot slecht verkoeling kunnen vinden. Onder mensen die geen enkele moeite hebben met rondkomen gaat het om 45 procent van de mensen.

Van de mensen in een huurwoning zegt 33 procent dat ze daar goed verkoeling kunnen vinden, zo bleek uit de presentatie van de cijfers op het recente symposium over hitte in Amsterdam. Onder de mensen in een koopwoning geldt dat voor ruim de helft, 56 procent. In de groep mensen met een broze gezondheid is de kans een stuk groter dat ze in hun woning niet goed verkoeling kunnen vinden. Verder treft hitte vaker jonge mensen en bewoners van stedelijk gebied.

13. Groen toevoegen, is het zo simpel?

De verhouding groen en bebouwing kan anderhalve graad schelen. In de gevoelstemperatuur zijn de verschillen nog veel groter. Vandaar dat bomen zeer welkom zijn. En dan liefst oudere bomen, met een dicht bladerdek dat alle zonnestraling tegenhoudt en bovendien verkoeling oplevert door verdamping van vocht, zegt HvA-onderzoeker Spanjar. “Dat kan zo twintig graden aan gevoelstemperatuur schelen.”

Daarop is niet elke buurt ingericht. Spanjar wijst op het Koningsplein naar een klein rijtje bomen, dat heel weinig ruimte heeft gekregen. Winkeliers zijn er vaak niet dol op, zegt hij, omdat ze vrezen voor minder zichtbaarheid of beestjes. Bij de bomen die een plekje hebben gekregen zijn vaak de onderste takken weggehaald voor de verkeersveiligheid. Daardoor zorgt zo’n boom voor een stuk minder verkoeling.

Schaduwdoeken die in de zomer worden opgehangen kunnen helpen. Ook die kunnen de gevoelstemperatuur met 10 tot 15 graden dempen. Bij de fontein op het Frederiksplein illustreert Spanjar het nut van vernevelaars die nog eens extra verkoeling kunnen bieden. Hij denkt verder aan pergola’s op doorgaande looproutes, een groene variant van de arcades die in warme landen in Zuid-Europa beschutting bieden. Omdat de oude binnensteden in Nederland vaak al omgeven worden door groene ringen kunnen we snel een groot verschil maken door de spaken van die ringen van schaduw te voorzien.”

“Als we dit soort schaduwrijke paden naar belangrijke plekken niet bieden komen mensen met de auto. Of ze blijven binnen, zegt Spanjar.” Het openbaar vervoer is immers geen pretje bij hitte en op echt hete dagen laten we de fiets staan.

Het is aanbevolen dat iedereen in Nederland hoogstens driehonderd meter verwijderd is van een koele plek, zoals een schaduwrijke straat of een park. Driehonderd meter is namelijk de afstand die gezonde ouderen in vijf minuten afleggen. Op de afstand-tot-koeltekaart blijkt dat het vooral in de westelijke helft van de grachtengordel ontbreekt aan dit soort koele plekken.

14. Amsterdam heeft veel water, dat is een voordeel, toch?

Nee, helaas. Over open water heeft de wind vaak vrij spel en dat kan een verkoelend gevoel geven, maar het water drukt de temperatuur niet. Dat legde Jeroen Kluck, hittedeskundige en HvA-lector Warmte in en om de stad eerder uit in Het Parool. Integendeel, na zonsondergang en naarmate de zomer vordert kan het ervoor zorgen dat de warmte langer blijft hangen. “Er gaat wel een psychologisch effect uit van een waterkant. Het is een plek waar mensen graag zijn. Als je er kunt zitten in de schaduw is het verder prima,” aldus Kluck.