Armando ‘Ali’ Petalo (16) doodgeschoten in huis in Amsterdam-Zuidoost

In een woning in de Sinderenstraat in Amsterdam-Zuidoost is zondagavond even na 19 uur de 16-jarige Armando Petalo doodgeschoten, ‘Ali’, voor vrienden. De politie heeft twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd gearresteerd.

Van welke rol de twee gearresteerde jongens worden verdacht, is nog onduidelijk. Volgens getuigen zijn zij vrienden van het slachtoffer. Mogelijk zijn ze door de politie meegenomen omdat de omstandigheden van de schietpartij nog onduidelijk zijn.

De schutter lijkt te zijn gevlucht, meldt een ingewijde. De schietpartij vond plaats in de woning van de vader van het slachtoffer, die in Engeland verblijft. Eén scenario dat de politie onderzoekt is of de jongens aan het spelen waren met een vuurwapen.

Aan de afzetting bij het huis verzamelden zich zondagavond geëmotioneerde familieleden van het slachtoffer, een Roma. In het Romani voerden ze verhitte gesprekken.

De oma van het slachtoffer bracht huilend uit: “Hij is dood. Hij is er niet meer.”

De vader van één van de door de politie afgevoerde jongens: “Ze zouden gaan chillen, zeiden ze. Ik heb ze twee dagen geleden nog gewaarschuwd dat ze op het rechte pad moeten blijven.”

Dit bericht wordt aangevuld. Heeft u meer info, reageer dan via de tiplijn van Het Parool.