Arm zijn doet pijn, merkt Nihad (11): ‘Soms denk ik: waarom heb ik dat niet?’

Stress en onveiligheid

Opgroeien in armoede is niet zomaar een omstandigheid, het vormt een kind, weten ervaringsdeskundigen. “Het betekent stress en onveiligheid. Het zorgt voor een gevoel van minderwaardigheid,” zegt kunstenaar Lucas De Man (39) van Stichting Nieuwe Helden, die met de gemeente Amsterdam samenwerkt in een campagne tegen de groeiende kinderarmoede. In zijn eigen jeugd heeft hij armoede gekend. “Kinderen denken dat ze minder zijn dan een ander. Dat gevoel nemen ze in de rest van hun leven mee. Sommigen compenseren hun armoede door in de criminaliteit te gaan, anderen gaan keihard werken om eruit te komen. Weer anderen blijven erin vastzitten.”

Sinds de coronacrisis is in de grote steden het aantal mensen dat een beroep doet op voedselbanken fors gestegen. Ook veel gezinnen heeft het dieper in de financiële problemen gedrukt. In Amsterdam gaat het inmiddels om een kwart van de opgroeiende jeugd. Kinderen die maar moeten afwachten of er genoeg geld is voor gezond eten of de benodigde schoolspullen.

Lichtkunstwerk

De gemeente besloot vorig jaar 3250 laptops in bruikleen te geven aan leerlingen die thuis geen computer hadden. Het kabinet stelde eind vorig jaar 146 miljoen euro beschikbaar om via gemeentelijke schuldhulpverlening armoede en schulden door de coronacrisis aan te pakken. Ondertussen vreest het Armoedefonds, dat een stijging bemerkte van de aanvragen bij hun aangesloten organisaties, dat de kinderarmoede nog verder zal toenemen.

En daar zou meer over moeten worden gepraat, zo is het idee achter de campagne. Zo’n duizend Amsterdamse schoolkinderen uit groep 6, 7 en 8 bouwen mee aan een zes meter hoog lichtkunstwerk van Het meisje met de zwavelstokjes van kunstenaar Aldo Brinkhoff voor het Amsterdam Light Festival, vanaf begin december in de stad. Daarnaast krijgen tienduizend kinderen in groep 7 een luciferdoosje met een boekje waarin het, enigszins aangepaste, sprookje van Het meisje met de zwavelstokjes is opgetekend. “De leerkracht krijgt een lespakket om in de klas het gesprek te voeren over armoede. Door een kind het sprookje te laten voorlezen aan een ander kan een gesprek volgen.”

Tot hun tiende jaar zien kinderen armoede niet echt, zegt De Man. Als ze tien zijn, in groep zeven, is het juiste moment om het onderwerp ter sprake te brengen. “Rond die leeftijd beginnen ze zich te verhouden tot hun peers. Dan zien ze dat andere kinderen mooie, dure schoenen hebben en willen ze die ook.”

Het uiteindelijke doel van de campagne: armoede uit de taboesfeer halen. “De meeste kinderen praten op school of tegen hun vriendjes niet over de armoede bij hen thuis. Pas als we het erover hebben, kunnen we er ook iets aan doen.”