Arm ben je in deze stad niet alleen als je in de bijstand zit

Je hoeft de radio maar aan te zetten: It's the most wonderful time of the year. Maar niet voor de Voedselbank van Zuidoost. Voor het eerst komt vandaag in BuurtHuis Bonte Kraai het aantal uitgedeelde voedselpakketten boven de honderd uit. Het is een piek die elk jaar optreedt, volgens Marie-Lou Florisson van de Amsterdamse voedselbanken. "Het zijn dure maanden zo aan het einde van het jaar."



Het geloof blijft in hartje Bijlmer een grote houvast, dus zo goed en zo kwaad als dat kan houdt de Voedselbank hier rekening met alle voedselvoorschriften.