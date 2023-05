Arkadi Volozj, Russische eigenaar gekraakt pand Vossiusstraat, wil naam zuiveren: ‘Zoveel oneerlijke dingen gezegd’

Arkadi Volozj is géén vertrouweling van Vladimir Poetin, géén oligarch en zit níet op schoot bij het Kremlin. Het is de voornaamste boodschap die de Rus – wiens pand op de Amsterdamse Vossiusstraat is gekraakt – met Het Parool wil delen voordat de rechter uitspraak doet in een hoger beroep. ‘De Volozjfamilie is tegen de oorlog.’

Al ruim een halfjaar woedt een felle juridische strijd tussen de Russische miljardair Arkadi Volozj en een groep krakers die intrek heeft genomen in zijn woning in de Vossiusstraat. Dinsdag doet het Amsterdamse gerechtshof uitspraak in een hoger beroep, dat duidelijk moet maken of de krakers in het herenhuis aan het Vondelpark mogen blijven. Eerder stelde de rechtbank hen in het gelijk.

De moeite die Volozj steekt in de rechtszaken heeft als eerste doel het huis weer in handen te krijgen, zegt Tom Blackwell, een ‘vriend van de familie en adviseur’, die namens hen contact zocht met Het Parool.

Het gezin (Volozj, zijn vrouw Tosha, hun drie jonge kinderen en drie volwassen kinderen uit zijn eerste huwelijk) – wil het pand simpelweg terug, zegt Blackwell. “Ze zijn erg gehecht aan het huis en zullen de woning het merendeel van het jaar gebruiken. Ze hebben heel veel energie gestopt in de verbouwing. Dat de krakers hun huis nu als nachtclub gebruiken, doet de rillingen over hun rug lopen.”

Sanctielijst

Volozj is oprichter van Yandex, ook wel bekend als het Russische Google, dat in de loop der jaren ook andere activiteiten is gaan ontplooien. Sinds 2014 is hij ingezetene van Israël. De in 2018 aangeschafte woning in Oud-Zuid was bedoeld voor vakanties, zijn werk bij Yandex Nederland en als pied-à-terre voor zijn kinderen.

De Russische inval in Oekraïne heeft dat plan doorkruist. Sinds vorig jaar staat Volozj op de Europese sanctielijst en heeft hij een inreisverbod. Het hangt samen met de inmiddels afgestoten mediatak van Yandex, die Kremlinkritische berichtgeving ondermijnde en ruim baan gaf aan boodschappen die de goedkeuring hebben van president Poetin. Het kamp-Volozj beweert dat het een kwestie van maanden is voordat hij van de sanctielijst zal zijn geschrapt.

Verbouwing

De krakers zien hun actie als een statement tegen de invasie in Oekraïne; een gesanctioneerde Rus zou niet mogen verdienen aan een pand in Amsterdam. Dat zou hij van plan zijn door het pand nu grootscheeps te verbouwen en later met flinke winst te verkopen of verhuren. Volgens de krakers blijkt dat uit de renovatie in losse appartementen en het toevoegen van adressen.

Klopt niets van, zegt Blackwell. “Ze gaan het echt niet verkopen. Dat het huis in losse appartementen is opgedeeld, komt omdat Volozj’ volwassen kinderen ook gezinnen hebben die hun eigen ruimte willen. Het toevoegen van adressen was een idee van de architect. Arkadi had daar helemaal geen weet van.”

Volozj’ advocaat John Wolfs voegt toe dat in het pand de nutsvoorzieningen zijn gedeeld. “En het pand heeft maar één voordeur. We gaan ervan uit dat de rechter ons dinsdag gelijk geeft, en het huis weer gebruikt kan worden als family home. Zo niet, dan stappen we naar de Hoge Raad.”

Belediging

De zaak draait om veel meer dan alleen het huis, zegt Blackwell. Volozj en zijn gezin zouden diep ongelukkig zijn over de beeldvorming die is ontstaan door het gedoe omtrent het Amsterdamse pand. “Ze zijn erg gesteld op hun privacy en door de krakers het publieke domein ingeduwd. Er zijn zoveel oneerlijke dingen over ze gezegd. Ze willen hun naam zuiveren.”

De term ‘oligarch’ zit de familie Volozj bijvoorbeeld erg dwars. “Oligarchen zijn de big billionaires die rijk zijn geworden doordat ze staatsbezittingen hebben geërfd, of doordat ze vrienden zijn met de president. Arkadi kan daar niet verder van afzitten. Hij is een selfmade tech geek, een ondernemer die alles zelf heeft opgebouwd. Hij heeft nooit iets geërfd en nooit geprofiteerd van relaties met de overheid. In tegendeel: hij blijft het liefst zo ver mogelijk af van het establishment. Hem een oligarch noemen is niet alleen onjuist, maar ook een belediging.”

Poetin

Het beeld van Poetinvertrouweling zit hem nog minder lekker, zegt Blackwell. Na de annexatie door Rusland van de Krim in 2014 is Volozj nog maar sporadisch in Rusland geweest, en sinds de oorlog tegen Oekraïne helemaal niet meer. “In 2017 had hij de pech aanwezig te zijn tijdens een bezoek van Poetin aan het hoofdkwartier van Yandex. Als hoogste functionaris moest hij hem rondleiden. Het duurde maar even, het enige een-op-eengesprek dat hij ooit heeft gehad met de president, en dat werd van alle kanten gefotografeerd. De foto’s zijn een eigen leven gaan leiden. Een nauwe relatie tussen hen is er nooit geweest.”

De eenvoudigste manier voor Volozj om van de Europese sanctielijst af te geraken, beschreef columnist Derk Sauer vorig jaar: publiekelijk afstand nemen van Poetin en de inval in Oekraïne, al kan dat betekenen dat hij zijn Yandexbezittingen verspeelt. Op de vraag waarom Volozj zo’n verklaring niet uitbrengt, antwoordt Blackwell ontwijkend: “De Volozjfamilie is tegen de oorlog.”

Opvang

Na zijn opname op de sanctielijst is Volozj teruggetreden als ceo van Yandex. Als grootaandeelhouder heeft hij nog wel invloed op de pogingen Yandex te splitsen in een Russische en een internationale tak. Een proces waarmee grote financiële belangen zijn gemoeid, ook van Volozj zelf. Mogelijk voelt hij zich pas na afronding ervan vrij zichzelf uit te spreken over Poetin en Oekraïne.

Blackwell benadrukt dat de familie veel doet voor mensen die nu in de problemen zitten door de oorlog. “Ik kom regelmatig in hun appartement in Tel Aviv, en daar verblijven voortdurend mensen die vertrokken zijn uit Rusland of gevaar lopen door de oorlog. De familie zou dat in Amsterdam ook graag doen: dat als zij er niet zijn, anderen er gebruik van kunnen maken. Maar dan moet het huis wel weer in hun bezit komen.”