Arisz vertrekt opgewekt bij Ajax, maar had niet alles goed voor elkaar

De termijn van de eind 2016 aangetreden Arisz – rechterhand van algemeen directeur Edwin van der Sar – liep officieel nog tot mei 2021. Per 1 juli zal hij vertrekken, aldus een maandag verschenen persbericht. In dat bericht spreekt Arisz (49) van ‘een logisch moment om het stokje over te dragen en een nieuwe stap in mijn carrière te maken’.

“Mijn vertrek bij Ajax komt op een moment dat het goed gaat met onze club. De toekomst van de club is ook veelbelovend. Ik heb de afgelopen jaren bijgedragen aan de verdere professionalisering van de organisatie en een strategie neergelegd als stevige basis waarop verder kan worden gebouwd.”

De voorzitter van de raad van commissarissen, Leen Meijaard, stelt in hetzelfde bericht dat Arisz ‘meerdere complexe dossiers [heeft] aangevat en resultaat [heeft] geboekt’. “Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan afdelingen die ondersteunend zijn aan voetbal. Daar zijn wij hem dankbaar voor.”

Gebrekkige veiligheidssituatie

Die complimenten en zelffelicitatie ten spijt ging er – te midden van de recentelijke sportieve successen van de club – het nodige mis op organisatorisch vlak, op terreinen waarvoor Arisz verantwoordelijk was. Vorige maand nog sloeg Ajax een modder­figuur toen de wedstrijd tegen Feyenoord O19 op de Toekomst werd gestaakt. Dat gebeurde nadat familieleden van Feyenoordspelers waren belaagd door Ajaxhooligans. Vanwege de gebrekkige veiligheidssituatie weigerde Feyenoord vervolgens verder te spelen. Volgens ingewijden was in de aanloop naar de jeugdwedstrijd al duidelijk geweest dat de harde kern eropaf zou komen.

Een ander hoofdpijndossier betrof de falende medische behandeling van middenvelder Abdelhak Nouri, die in een oefenwedstrijd in de zomer van 2017 werd getroffen door een acute hartstilstand. Lange tijd hield de directie vol dat de medische staf adequaat had gehandeld, in weerwil van kritische geluiden uit medische hoek. Pas toen de door familie van Nouri ingeschakelde advocaat een arbitragezaak bij de KNVB had aangespannen, kwam de directie tot inkeer en erkende ze dat er fouten waren gemaakt.

In De Telegraaf – niet bepaald een fan van Arisz – kwam de operationeel directeur in opspraak over feestelijkheden nadat Ajax zich eind november vorig jaar tegen AEK Athene had geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De krant citeerde uit een brief waarin businessclub­leden zich beklaagden over ongewenste intimiteit. Naar verluidt had Arisz diverse personen in een uitgaans­gelegenheid in een pijnlijke worstelgreep genomen.

Onschuldige grap

Op het Amsterdamse studentencorps gold het optillen van mensen als een onschuldige grap. Menig dispuut­genoot van Arisz kent de stevige armgreep van de oud-roeier, die deelnam aan de Olympische Spelen van Barcelona in 1992. Bij Ajax werd dat minder gewaardeerd. Vanaf dat moment werd Arisz publicitair nog meer uit de wind gehouden door de club.