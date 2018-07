Arie Boomsma aan de slag bij Sportraad Amsterdam

De Sportraad is een adviesorgaan dat de gemeente ondersteunt in het grootstedelijk sportbeleid. Het doel is om zoveel mogelijk Amsterdammers aan het sporten te krijgen.



Boomsma is eigenaar van twee Amsterdamse sportscholen en schuift wekelijks aan bij RTL Boulevard om daar te praten over sport. Ook schreef hij onlangs een boek waarin hij pleit hij voor een gezonde en gelukkige levensstijl door middel van veel beweging.



Humberto Tan

Via Twitter laat Boomsma weten de benoeming een eer te vinden. "Verheug me erop mij op dat vlak in te zetten voor de stad."



In de raad zitten onder meer presentator Humberto Tan, hoogleraar sport en recht aan de VU Marjan Olfers, oud-voetballer Daphne Koster en vechtsporter Marloes Coenen.



