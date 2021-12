Arenatunnel onveilig, voor onbepaalde tijd dicht

Volgens de gemeente was de volledige sluiting van de Arenatunnel onvermijdelijk. Beeld Gemeente Amsterdam

Volledige sluiting is vereist, omdat de vluchttijd voor weggebruikers bij een eventuele voertuigbrand niet voldoet aan de huidige eisen. Dat is gebleken uit recent onderzoek naar de veiligheid. Vanwege de gevolgen voor het verkeer, omwonenden en bedrijven is er nog gekeken naar andere opties, maar sluiting bleek onvermijdelijk, aldus de gemeente. Voor nood- en hulpdiensten blijft de tunnel geopend. Parkeergarage P1, die onder het Arenacomplex ligt, blijft ook open.

Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging. Vanuit noordelijke richting wordt het verkeer omgeleid via de Ring-A10 en afrit S112 (Gooiseweg) richting Bijlmer. Verkeer vanuit het zuiden en westen rijdt via de A2, A9 en Afrit S112 (Gooiseweg) richting Bijlmer. De omleidingsroutes staan met borden aangegeven. De gemeente verwacht dat Zuidoost goed bereikbaar blijft, ondanks de verwachte toename van de drukte op omliggende wegen.

Renovatie

Het onderzoek naar de veiligheid van de tunnel is uitgevoerd als voorbereiding op de toekomstige renovatie van de Arenatunnel. Die stond gepland voor 2022/2023, maar is onlangs uitgesteld omdat er geen ‘financiële ruimte’ voor was. De komende tijd onderzoekt de gemeente of de tunnel met maatregelen toch aan de eisen kan voldoen, in afwachting van de renovatie. De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar van 2022 verwacht.

Volgens deskundigen zijn de brandveiligheidseisen in meer tunnels in Amsterdam niet op orde. In 2018 waarschuwden zij voor de tunnels bij de metrostations Rokin en Vijzelgracht, en voor het veelvoud aan tunnels onder het Centraal Station. Ook over de Noord/Zuidlijn bestaan zorgen rondom de brandveiligheid.