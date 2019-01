Arena scherpt tassenbeleid aan: niets groter dan A4

De nieuwe regeling gaat vanaf komende wedstrijd op 20 januari tegen sc Heerenveen in.



Bezoekers moeten oppassen, want vanaf dat moment zullen tassen die groter zijn dan 30 bij 21 bij 10 centimeter zonder uitzondering worden geweigerd bij de ingang - en er zijn geen faciliteiten bij de ingang aanwezig om tassen alsnog in op te bergen.



Op het Arenapark is wel een beperkt aantal lockers aanwezig, waarin tegen betaling een kluisje kan worden gehuurd voor te grote tassen.



'Iets gevaarlijks'

Het tassenbeleid moet volgens de Arena bijdragen aan de veiligheid in het stadion. "Op deze manier hebben we meer controle over wat er het stadion inkomt," zegt een woordvoerder van de Arena. "We geloven dat hoe minder en hoe kleinere bagage er naar binnen wordt genomen, hoe kleiner de kans is dat er iets gevaarlijks binnenkomt."



Bovendien is de verwachting dat de wachttijden bij de ingang op den duur korter zullen worden, omdat er zo minder tijd besteed hoeft te worden aan de controle van meegenomen bagage. "Bij omliggende evenementenlocaties zoals de Ziggo Dome hanteren ze al een dergelijk beleid en daar zie je dat er sindsdien minder tijd nodig is bij de ingang. Dat is voor ons ook een belangrijke reden."



Een uitzondering geldt voor bezoekers met een medische conditie die kunnen aantonen dat zij te allen tijde een grote tas bij zich moeten dragen. Zij moeten hierover wel van tevoren contact opnemen met de Arena of de organisator van het evenement.



Bezoekers mogen wel tassen meenemen waar net gekochte waren uit de Ajax Fanshop in zit.