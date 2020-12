Arena knalt het nieuwe jaar in met elektrisch vuurwerk

Beeld Eva Plevier

Hij wil liever niet overdrijven, maar als je de eindejaarsshow die morgen in de Johan Cruijff Arena plaatsvindt érgens mee moet vergelijken, komt alleen de Amerikaanse Superbowl in de buurt.

En dan heeft Amsterdam ook nog eens een wereldpremière te pakken, zegt Bas Dokter van evenementenbureau Fjuze: “In plaats van echt vuurwerk hebben we een volledig elektrische variant ontwikkeld.”

Aan sceptici die denken dat elektrisch vuurwerk ongeveer even spectaculair is als een steak tartare van tofu bewijst Dokter graag het tegendeel. “We hebben het geknal van vuurwerk geanalyseerd en door een componist in de computer opnieuw laten opbouwen, in allerlei variaties, inclusief echo’s en galm. Op negen grote wielen, die aan het dak van de Arena hangen, zorgen lampen voor lichtexplosies, compleet met uitwaaieringen zoals echt vuurwerk dat ook heeft.”

Het is een kwestie van heel veel lampjes heel vaak laten knipperen, en dan precies op het goede moment. Voor deze show van een minuut of twaalf zijn dat precies 60.596 lichteffecten, allemaal handmatig geprogrammeerd.

Daarvoor moest een installatie met meer dan honderd kilometer elektriciteitskabel, twaalf gigantische lichtmasten, 1500 ledlampen en een slordige 80.000 kilo aan constructiemateriaal worden opgebouwd. O ja: zonder ook maar een teen op de heilige grasmat van de Arena te zetten.

Even leek het nationale aftelmoment door de coronamaatregelen in het water te vallen. De live tv-show zou op het Museumplein plaatsvinden, zonder publiek. De vrees was dat daar toch mensen op af zouden komen, met alle risico op besmettingen van dien.

“We wilden het aftelmoment toch graag door laten gaan, ook om mensen een alternatief te bieden voor het zelf afsteken van vuurwerk,” zegt Jasper Karman, die het evenement vanuit de gemeente coördineert. “Gelukkig konden we terecht in de Arena, die je helemaal kunt afsluiten. Er is vanaf buiten niks te zien of horen, dus het heeft ook geen zin om hiernaartoe te komen.”

Het programma begint donderdag rond half zeven met een aftelmoment voor kinderen, waarbij de Amsterdamse kinderburgemeester de klok start die aftelt naar middernacht. Om half elf begint het hoofdprogramma met de zogenaamde Countdown show.

Er wordt teruggeblikt op een bewogen jaar, en er zijn optredens van onder andere conservatoriumstudenten, cabaretier Rayen Panday en dansers van dansacademie Lucia Marthas. Het programma sluit even voor twaalven af met de elektrische vuurwerkshow.

De show is live te zien via onder meer de AT5 en de NOS.