Arena geen proeftuin voor nieuwste generatie mobiel internet

Maar de frequenties die nodig zijn voor 5G komen in Nederland helemaal niet, of veel te laat beschikbaar.



Defensie wil ze voor de afluisteractiviteiten van opsporingsdienst MIVD in het Friese Burum vrijhouden.



Amsterdam-Zwolle

Boven de lijn Amsterdam-Zwolle mag 5G helemaal niet geïnstalleerd worden, daaronder alleen sterk afgezwakt. Dat betekent dat een omvangrijke proef, zoals rondom de Arena, onmogelijk is.



"We maken daar een heel zwaar punt van in Den Haag," zegt topman Eelco Blok van KPN. "In de landen om ons heen is de situatie dit jaar en volgend jaar helder. Hier duurt het veel te lang." KPN is met netwerkapparatuurleverancier Huawei actief in de Arena.



"De eerste indicatie is dat áls de benodigde frequenties al beschikbaar komen, dat niet voor 2026 zal zijn. Dat is niet goed voor de positie van Nederland. We lopen nu voorop." Volgens Blok moeten er binnen twee jaar 'stappen' worden gemaakt. "Zelfs 2022 is al te laat."



Zelfrijdende auto's

Brancheorganisatie Nederland ICT pleit vandaag in Het Parool voor haast. "Als we deze boot missen, heeft dat onherroepelijk gevolgen, voor alles," zegt directeur Lotte de Bruijn. "We willen met zelfrijdende auto's een antwoord geven op het klimaatprobleem. Maar zonder 5G geen zelfrijdende auto's."



"We willen kosten besparen in de zorg, door artsen op afstand diagnoses te laten stellen of ingrepen te laten doen. Zonder 5G is dat onmogelijk. We willen onze huizen en ons leven slimmer organiseren. Dat loopt vast als we geen 5G uitrollen."



"Alle landen om ons heen zijn nu bezig, van Finland tot Frankrijk. Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn, zodat ze aparatuur kunnen maken en diensten kunnen bedenken. Maar in Nederland gebeurt niets."



Plat land

Omringende landen nemen dit jaar en volgend jaar al de benodigde stappen. "In andere landen spelen dezelfde obstakels, maar daar denken ze in oplossingen," zegt operationeel topman Joost Farwerck.