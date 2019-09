Arena Boulevard krijgt nieuwe naam: Johan Cruijff Boulevard

De Johan Cruijff Arena. Beeld ANP

Dat schrijft het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie die zich donderdagavond over de kwestie buigt. Als ook de commissie positief adviseert, kan het voorstel naar de gemeenteraad voor de laatste klap.

Ondernemers in het Arena-gebied reageren overwegend positief op de nieuwe naam, zo blijkt uit een draagvlakonderzoek. De hoop is dat de vernoeming naar Cruijff meer bezoekers uit het buitenland zal trekken.

Een enkele ondernemer laat weten dat de nieuwe naam de gemeente ook verplicht tot een flinke opknapbeurt. Een naar Cruijff vernoemde straat moet internationale allure hebben en ook meer sportieve activiteiten aanbieden.

Rommelige procedure

De ondernemers die niet enthousiast zijn over het voorstel, bevinden zich voornamelijk in Villa Arena. De meubelverkopers vinden, afgezien van de extra kosten, dat de nieuwe naam geen recht doet aan de gevarieerde economische bedrijvigheid in het gebied.

De naam Villa Arena Boulevard zou in dat opzicht stukken beter zijn, stelt een winkelier voor. Ondanks hun bezwaren, beloven de ondernemers in Villa Arena geen juridische procedures aan te spannen tegen de naamsverandering.

Dat laatste ook vanwege de gevoeligheid van het dossier. Een poging om het Stadionplein naar Cruijff te vernoemen, ging vorig jaar de mist in als gevolg van verzet in de buurt en een rommelige procedure.