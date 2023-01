Architectuurrecensie: Karsp is niet het statement dat Hondsrugpark nodig heeft

Het Bullewijkpad waar Karsp aan ligt, moet een aangename stadsstraat worden met veel groen en klinkers. Beeld Jakob van Vliet

Bijlmerbajes 2.0? Nee Karsp bestaat uit twee woontorens van maximaal 21 etages aan de Karspeldreef en het Bullewijkpad, maar de buitenkant doet eenzame opsluiting vermoeden.

Karsp. Als je bedenkt dat Weesp en Gaasp bestaan, kan Karsp er ook nog wel bij. Alleen is dat wel een tongbreker van jewelste, voor buitenlanders nog het meest – en die zullen hoofdzakelijk de huurwoningen en appartementen in de gebouwen betrokken hebben.

Verspringende kubussen

De architectuur van OZ is niet hemelbestormend. Het enige markante is de afgebrokkelde bovenkant, kubussen die verspringen: het is een stijlfiguur dat OZ ook toepaste in Our Domain bij het AMC en die, als je goed kijkt, momenteel razend populair is in heel Amsterdam. De duidelijk gemarkeerde bovenkant en de gekartelde gevel maakten dat Karsp doordrong tot de selectie van de Zuiderkerkprijs, Verder is het sympathiek dat OZ loggia’s, erkers en terrassen heeft meegegeven aan Karsp, waardoor de vergelijking met de Bijlmerbajes mank gaat. Er kan een raampje open.

OZ is een internationaal opererend bureau dat zich op veel terreinen in Amsterdam manifesteert, op Oostenburg naast het Paroolgebouw bijvoorbeeld, in Slotermeer (de Baak), bij station Lelylaan (Cornelius) en aan de Ring A10 (The Joan). Ze blinken uit door een heldere stijl, met gevoel voor woonkwaliteit zonder poespas. Mooi, alleen zou je in dit gebied bij station Bullewijk eerder een statement gewild hebben, een soort Valley, een Sluishuis.

Dit is de eerste proeve van het Hondsrugpark, het gebied dat zich uitstrekt van de Johan Cruyff Arena naar Ikea, kortweg Amstel III. Wat een eendimensionaal en monofunctioneel bedrijventerrein was, zou rond 2027 een gemengde wijk kunnen zijn met veel woningen, werkgebouwen en leisure. Hier en daar ligt er al een sportparkje.

Troosteloze verzameling

Hondsrugpark, dat klinkt idyl­lisch. Maar om die idylle te verwezenlijken moet er veel water door de Amstel vloeien. Want nu is het een troosteloze verzameling spiegelglasgebouwen, doodlopende parkeerterreinen, perken met olifantenpaadjes en hotels die doen vermoeden dat slapen niet de enige bezigheid is.

Het is een ambitieuze opgave van de gemeente om de bestaande kantoren te transformeren tot woningen, maar vooral om er een buurt van te maken. Immers, de dreven, zoals de straten hier heten, zijn brede doorgangswegen waar een voetganger niets heeft te zoeken. Het Bullewijkpad waar Karsp aan ligt, moet volgens de artist’s impressions en de toelichting van de gemeente een aangename stadsstraat worden met veel groen en klinkers. Aan de voet van Karsp is een ‘pocketpark’ gepland, in gewoon Nederlands een postzegelparkje. Wat in het voordeel van Karsp spreekt, is de hoge ruimte op de begane grond die zich goed leent voor commerciële functies. Daar staat tegenover dat de hal die toegang geeft tot de woningen benepen is, zeker gezien de hoeveelheid appartementen (274).

Waar is het stadshart?

Het vereist moed en doorzettingsvermogen van de bewoners van Karsp om hier voor pionier te spelen. Bouwkranen alom, bouwputten ook. Voorzieningen zijn ver te zoeken, geen school of crèche, geen winkels, geen supermarkt, laat staan een cafeetje of uitspanning. Onbegrijpelijk dat er in het stedenbouwkundig plan niet gerept wordt over zoiets als een stadshart, een centrum, een pleintje voor mijn part. En een park dat ook echt park mag heten.

Het maakt dat je terugverlangt naar stedenbouwkundige ontwerpers zoals Van Eesteren en Berlage, die een ensemble wisten te maken. Het Hondsrugpark zoals het nu is, is los zand, een verzameling incidenten. En het is niet te hopen dat het vervolg met Karsp als eersteling ook weer een incident is.