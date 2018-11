Architect maakt kartonnen huisje voor thuislozen in de Jordaan

"Ik ben ervan overtuigd dat bepaalde basisbehoeftes vervuld moeten worden om mentaal en fysiek sterk genoeg te zijn om zelfstandig te worden," zegt Roegiers.



Stress

Ter voorbereiding op zijn project leefde hij een week op straat en had veel contact met daklozen. "Ik kwam erachter dat daklozen vaak erg gehecht zijn aan hun buurt, met hun eigen vrienden. Omdat het verboden is om op straat te slapen, moeten zij als ze niet in de opvang terechtkunnen uitwijken naar buiten de stad. Dit levert elke dag stress op."



Het kartonnen huisje, of 'bedsteeg' zoals Roegiers zijn creatie noemt, zou een oplossing kunnen bieden. Door op en in onbenutte stegen dergelijke duurzame slaapkamertjes te plaatsen, kunnen daklozen rustig en veilig overnachten, op loopafstand van hun eigen buurt. "Er zijn honderden onbenutte stegen in de stad waar dit ook gedaan kan worden."



Privé-eigendom

De steeg waar het huisje is gebouwd is privé-eigendom van de bewoner van het aanpalende huis. Die deed volgens Roegiers graag mee. "In de eerste plaats blijft het bij dit ene huisje, maar hopelijk weet ik de juiste mensen te overtuigen. Ik heb maar een steeg nodig om mijn punt te bewijzen."



Roegiers gaat deze week zelf elke avond in de buurt van het huisje op zoek naar een dakloze die in het huisje mag slapen. Hij zal er ook zelf op toezien dat deze persoon na de avond weer weggaat. "Maar als dit idee verder uitgewerkt zal worden zouden de bestaande daklozenorganisaties deze rol op zich kunnen nemen."