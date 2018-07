Architect dwarsboomt komst megabios Amstelveen

Met Pathé wordt nu gekeken naar een andere plek. "Uitgangspunt is dat er een ingang aan het Stadsplein moet zijn," zegt wethouder Herbert Raat, "en voldoende ruimte voor de bioscoopzalen."



Mogelijk wordt teruggegrepen naar een eerder ontwerp waarbij er een heel nieuw bioscoopgebouw zou komen op de plek van het huidige Amstelveense busstation. Ook een locatie achter Schouwburg Amstelveen wordt onderzocht.



Aansprekende elementen

De wens voor een megabioscoop in Amstelveen is opvallend vanwege de nabijheid van Amsterdamse alternatieven als Pathé Arena en een stroom bioscoopplannen in en om Amsterdam. "Heel Amstelveen snakt naar een eigen bioscoop," vindt Raat.



Auteursrecht op architectuur is al jaren omstreden. Twee jaar geleden nog verloor architect Max van Huut, van bureau Alberts & Van Huut, een zaak tegen de verbouwing van het voormalige KPMG-gebouw, op een steenworp afstand van het Amstelveense Stadshart.



Daar oordeelde de rechter dat er geen 'aansprekende elementen' uit het ontwerp in de nieuwe plannen voor een appartementencomplex werden overgenomen zodat de architecten geen beroep konden doen op hun auteursrecht.



Had beter gekund

Daarvoor is bij de bioscoop niet gekozen. "Dan had je zo veel moeten weghalen dat je beter had kunnen slopen," zegt Raat. "En dat willen we niet." De wethouder erkent dat achteraf gezien het contact met Ruijssenaars beter had gekund.



Vorig jaar nog moest de verbouwing van museum Naturalis in Leiden worden stilgelegd omdat de architect van het gebouw het niet eens was met de ingrepen. Die zaak werd voor 1,5 miljoen euro geschikt.