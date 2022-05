Architect boos vanwege ‘verminking’ schoolgebouw Bredero Beroepscollege in Noord

Beeld Bjarne Mastenbroek

Wie over de Meeuwenlaan in Noord fietst kan ze bijna niet missen: de grote grijze buizen die uit de wand van het Bredero Beroepscollege naar buiten komen. Mastenbroek, architect van het gebouw, plaatste er een foto van op zijn Instagrampagina.

Meerdere mensen reageren verbaasd op de aanpassingen van het schoolgebouw. ‘Is dit een grap?’ reageert iemand.

En ook de architect zelf is niet te spreken over de uitbreiding. “Het is absoluut een verminking van het gebouw. Wie bedenkt zoiets? Zo bont heb ik het nog nooit gezien. Mastenbroek beschrijft de aanpassing van het gebouw ‘alsof je een dronken Centre Pompidou op een bestaand gebouw zet’.

Geen schoonheidsprijs

Mathilde Wolffenbuttel, woordvoerder van openbare scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) erkent dat de buizen ‘geen schoonheidsprijs’ verdienen, maar daar zijn ze dan ook niet voor bedoeld. De ventilatiebuizen zijn tijdelijk opgehangen om de gymzalen, waar de eindexamenkandidaten in mei zitten, te koelen.

“We zitten midden in de examenperiode. Om voor onze examenleerlingen een goed klimaat te creëren, hebben we in de gymzalen tijdelijk een airco laten plaatsen. Het onderwijs gaat dan even voor op de uitstraling van het gebouw.”

De architect vreest dat de aanpassing afstraalt op zijn werk. “Als ik een nieuwe opdracht binnenkrijg, gaan klanten soms langs mijn eerdere werken. En dan komen ze dit tegen. Erg triest.” Gelukkig voor Mastenbroek is de oplossing aanstaande: volgende week woensdag zijn de examens voorbij en dan zullen de ventilatiebuizen weer weggehaald worden.