Archief maakt oud handschrift toegankelijk

In het project Crowd Leert Computer Lezen werken vrijwilligers aan de tekstherkenning van oude handschriften. Uiteindelijk moet iedereen elk woord in deze documenten kunnen lezen.



Een groot deel van de 50 kilometer aan historische documenten van het archief is handgeschreven. Het aantal onderzoekers dat ze kan lezen, is beperkt. Daardoor is er eigenlijk amper toegang tot de informatie uit het 17e- en 18e-eeuwse Amsterdam.



Notaris Hendrik Schaef

Het Stadsarchief heeft de handschriftherkenningtechnologie van het platform Transkribus gekoppeld aan het crowdsourcing-platform VeleHanden. Hierdoor hebben honderden mensen tegelijk de mogelijkheid de computer te trainen en te corrigeren.



Volgens de instelling is de kracht van deze combinatie ongekend en is nu al resultaat te zien. Zo leest de computer teksten van de 17e-eeuwse notaris Hendrik Schaef voor 95 procent foutloos.