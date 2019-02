ArcelorMittal en Wessanen lager op Damrak

De nieuwe economische ramingen zorgden voor enige koersdruk. Op het Damrak werd staalreus ArcelorMittal lager gezet na publicatie van de jaarcijfers en kelderde Wessanen na een afwaardering.



De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,1 procent lager op 530,50 punten. De MidKap leverde 1,5 procent in tot 727,25 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten respectievelijk 1,8 procent en 0,8 procent. Frankfurt noteerde een min van 2,7 procent.



Verschepingen

Bij de hoofdfondsen stond ArcelorMittal (min 4,8 procent) bij de grootste dalers. Het bedrijfsresultaat van het staalconcern nam in 2018 toe, geholpen door gestegen prijzen en overnames. De verschepingen van staal gingen echter omlaag, mede door een afnemende vraag in verschillende landen.



Kabel- en telecombedrijf Altice Europe leverde 5 procent in en was de grootste daler in de AEX. Koploper bij de hoofdfondsen was biotechnoloog Galapagos met een winst van 1,4 procent.



Interust

In de MidKap ging Intertrust 3,5 procent omhoog. De jaarcijfers vielen volgens de financieel dienstverlener ruim binnen de eigen doelstellingen. Fagron steeg 3,5 procent bij de kleinere bedrijven.



De toeleverancier aan apotheken is vorig jaar stevig gegroeid, vooral in Noord- en Zuid-Amerika. Wessanen werd juist flink omlaag gezet na een verkoopadvies en een lager koersdoel door Kempen en speelde 12,1 procent kwijt.



In Parijs verloor Publicis bijna 15 procent aan beurswaarde na teleurstellende resultaten van het Franse reclamebedrijf. Société Générale zakte 6,8 procent. De Franse bank zet het mes in zijn zaken- en handelsdivisie na tegenvallende resultaten.



Thomas Cook

Reisorganisatie TUI ging in Frankfurt haast 20 procent onderuit na een verlaging van de winstverwachting. Concurrent Thomas Cook dikte 10 procent aan. Het bedrijf onderzoekt alle opties voor zijn vliegtak.



De euro stond op 1,1349 dollar, tegen 1,1381 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 53,24 dollar. Brent zakte 0,8 procent in prijs tot 62,18 dollar per vat.