Arcadis ontfermt zich over laatste plukje Zuidas voor bouw eigen ‘clubhuis’

Een eigen boomhut. De ingenieurs en milieuadviseurs van Arcadis trekken in 2023 in een eigen onderkomen op de Zuidas. Ook BNP Paribas en ontwikkelaar G&S Vastgoed verhuizen naar het laatste nieuwe gebouw in het hart van het kantorengebied. ‘Dit wordt echt een beuker.’

“Ruim twintig jaar nadat we hier begonnen, kunnen we de kern van de Zuidas afmaken,” zegt Jason Blackmore, topman van G&S Vastgoed, de huisontwikkelaar van het hart van het kapitale kantorengebied in Amsterdam-Zuid. “Met dit laatste gebouw maken we een nieuwe start. Het wordt de maatstaf voor de oudere gebouwen in het gebied, die aan vernieuwing toe zijn.”

Volgend jaar begint de bouw van het nieuwe mondiale hoofdkantoor van Arcadis en de plek waar de grootste buitenlandse bank van Nederland, BNP Paribas, haar activiteiten bundelt. Ook G&S Vastgoed trekt in de voor Zuidasbegrippen bescheiden toren. Het gebouw komt pal naast oudgediende kantoortoren The Rock, die onlangs in het nieuws kwam omdat hoofdhuurder De Brauw Blackstone eruit vertrekt. Het amper vijftien jaar oude gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Arcadis, dat in 2010 van Amersfoort naar Amsterdam verhuisde, zoekt met BNP Paribas al jaren naar een nieuw onderkomen van waaruit het de dertigduizend medewerkers kan aansturen. Een zelf ontworpen plan voor een eigen Zuidastoren, The Beacon, struikelde drie jaar geleden over gemeentelijke weerstand. In alle rust is gewerkt aan een nieuw onderkomen.

Baken voor het bedrijf

“We hebben nooit haast gehad,” zegt Carolien Gehrels, directeur bij Arcadis en oud-wethouder in Amsterdam. “We willen een hoofdkantoor waarmee we de buitenwereld laten zien wat we wereldwijd kunnen én doen. Dat is belangrijker dan snel een nieuw kantoor bouwen. We willen vooral de volgende generatie kantoorruimte creëren, als inspiratie voor anderen.”

Maar het gebouw moet vooral een baken worden van waaruit Arcadis, dat wereldwijd adviseert bij grote infrastructuurplannen, stadsplanologie, bouwprojecten, milieusaneringen en waterwerken, kan laten zien waar het allemaal toe in staat is.

“Als je straks uit het raam kijkt, zie je de Johan Cruijff Arena, waarbij we al 25 jaar betrokken zijn, de zeesluis bij IJmuiden, Schiphol waar we meewerken aan de nieuwe pier, het Amsterdamse Bos waar we als Heidemij (de oude naam van Arcadis) aan hebben gewerkt. En beneden zie je het Zuidasdok, waar we ook bij helpen.” Of dat allemaal lukt, valt te bezien. Met circa 55 meter hoogte en 16.000 vierkante meter vloeroppervlak wordt de nieuwe toren beduidend kleiner dan de omliggende torens, die tot 90 meter hoogte reiken.

Aanvankelijk zou de toren Treehouse heten. “Omdat het ook echt het gevoel moet geven van een boomhut, een plek waar je elkaar ontmoet met veel groen en mooi uitzicht,” zegt Gehrels. “Maar de naam is al in gebruik in Rotterdam.”

Dus wordt het CubeHouse – lijkt op: clubhuis – naar de 6,5 meter hoge kubus op de begane grond die ‘semi-openbaar’ wordt en waar de drie huurders zichzelf presenteren. “Je kunt daar binnenlopen, er is ruimte om iets te organiseren, te vergaderen. We gaan nu met BNP en G&S nadenken over wat je in The Cube kunt beleven.”

Jonge architect

Het ontwerp van het gebouw komt van de Nederlandse architect Florian Idenburg, die met zijn SO-IL vanuit Brooklyn opereert. “We hebben op de Zuidas met grote architecten gewerkt,” zegt Blackmore, “en zelfs de gebouwen naar hen vernoemd, maar geen daarvan staat op de eerste 40 pagina’s van hun portfolio. We willen nu een jonge architect en een gebouw dat voor in zijn oeuvrewerk komt. Dit wordt echt een beuker.”

De toren wordt het uithangbord voor de kennis en kunde van Arcadis. “We werken bij het ontwerp samen met de duurzaamheidsdeskundigen van Arcadis. Met de zon op de zuidkant verwarmen we de noordkant door waterstromen door de gevel te laten lopen.”

De bovenste verdieping wordt een uitkijkpost, met wederom semi-openbare horeca. “Er zijn nauwelijks hoge punten in de stad die voor iedereen toegankelijk zijn,” zegt Gehrels. “Hoogstens de A’DAM Toren en een aantal hotels. Ik zou straks best ook een schommel op ons dak willen hebben.”

Het moet vooral heel anders worden dan de barse kolossen die het kantorengebied kenmerken. “We maken buitenruimtes waar mensen comfortabel kunnen werken, niet alleen op de begane grond maar ook op terrassen in de getrapte gevel,” zegt Blackmore die sinds de jaren negentig bij de ontwikkeling van de Zuidas is betrokken. “Pi de Bruin – aanvankelijk de stedenbouwkundige van het gebied – wilde dat nooit. Alles moest hard, de gevels moesten doorlopen tot aan de straat. Een gebouw mocht geen podium hebben. Daar zullen we met dit gebouw helemaal van afwijken. Nu wordt het speelser.”

De bouw begint in september en na de zomer van 2024 moet het CubeHouse klaar zijn. Nog voor er een steen is gelegd, is het al verkocht aan de Nederlandse vastgoedbelegger ASR. Best opvallend, omdat vrijwel alle Zuidastorens in handen zijn van Duitse of Angelsaksische vastgoedbeleggers.