Arcadis en Fugro gaan Amsterdamse kademuren en bruggen herstellen

Een ingestorte kademuur bij het Binnengasthuisterrein. Beeld ANP/Evert Elzinga

Twee weken geleden maakte de stad nog bekend bijna een half miljard euro tekort te komen voor de renovatie van 850 bruggen en 200 kilometer kademuur. De situatie is zorgelijk, zei verkeerswethouder Egbert de Vries toen. Bij iedere nieuwe inventarisatie bleek de kwaliteit van de bruggen en kademuren in de binnenstad erbarmelijker dan gedacht. Om die reden werd er tot half juni bij 47 kades en 22 bruggen een lastbeperking ingevoerd, en bij 37 kades en 11 bruggen een veiligheidsconstructie geplaatst.

September vorig jaar stortte een stuk kade aan de Grimburgwal in. Uit onderzoek van de TU Delft, AMS, Deltares en SkyGeo bleek dat draaiende boten de bodem omwoelden en dat de gracht dieper werd dan de kademuren aankonden. Ook zou de kade te lijden hebben gehad onder aanvaringen door boten.

150 miljoen aan investeringen

Een brug opknappen kost gemiddeld 10 miljoen euro. De kosten kunnen per brug sterk verschillen, afhankelijk van het type en de omvang van het bouwwerk. Het vernieuwen van een meter kade in Amsterdam kost, met dezelfde onzekerheden als bij bruggen, op dit moment gemiddeld 35.000 euro. Uitgaande van acht bruggen en twee kilometer kademuur, betekent dit dat minimaal 150 miljoen euro aan investeringen per jaar nodig is.

Arcadis en Fugro behoren tot de bedrijven die aan het herstel gaan werken, evenals Witteveen+Bos en Antea Group. Lidewij de Haas, directeur business development van Arcadis, zegt trots te zijn op de opdracht: “Het gaat niet alleen om het fysieke herstel van de bruggen en kades, maar het leven in de stad moet ook gewoon door kunnen gaan. Dit is een ingewikkelde puzzel.”