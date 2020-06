Arbeidsinspectie kijkt naar coronawerk Schiphol

Schipholmedewerkers tijdens een drive-in actiebijeenkomst van FNV Schiphol. Beeld ANP

Vakbond FNV ageert al langer tegen arbeidsomstandigheden van mensen die op de luchthaven werken, met name personeel dat in contact komt met reizigers, zoals medewerkers van de beveiligingsbedrijven, schoonmakers en grondpersoneel. Uit een enquête onder medewerkers zouden veel onveilige situaties zijn gebleke,. Zo is er geen goede oplossing voor het fouilleren van passagiers bij de veiligheidscontroles.

De bond laakte de lakse houding van de luchthaven en de betrokken bedrijven, maar ook van Inspectie SZW. Die bevestigt nu twee weken geleden een verrassingsonderzoek te hebben gedaan naar het werk en daarbij ook documenten te hebben meegenomen met draaiboeken voor het werken in coronatijd. “Veilig werken op de luchthaven in combinatie met het coronavirus lijkt nog niet gerealiseerd,” aldus bestuurder Joost van Doesburg, “laat staan de sociale vestigingsvereisten waar wij naar streven.”

Vermoeden

Inspectie SZW wil daaruit nagaan of maatregelen om luchthavenpersoneel en beveiligers te beschermen tegen coronabesmettingen afdoende zijn. Of dat het geval is, zoals FNV beweert, is nog niet vastgesteld, maar de inspectie stelt in het algemeen pas zulke onderzoeken in, als er een vermoeden is van risico’s voor de veiligheid of gezondheid. Eerder werd door de Marechaussee ingegrepen toen bleek dat in businessclasslounges van een aantal luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven ondanks de horecasluiting gewoon moest worden doorgewerkt.

Schiphol ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. “Nadat twee klachten bij hen binnen zijn gekomen, hebben wij ze uitgenodigd om te komen kijken,” zegt een woordvoerder. “Aan de hand daarvan maken ze een notitie.”

Spatschermen

“We vinden het heel belangrijk dat medewerkers op de luchthaven veilig en verantwoord kunnen werken,” zegt een woordvoerder. “Daarom hebben we in lijn met de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM extra voorzorgsmaatregelen genomen. Daaronder het gebruik van mondkapjes en handschoenen door medewerkers, aangepaste fouilleermethodes, spatschermen, belijningen op de vloer, extra schoonmaak- en andere hygiënemaatregelen. Ook is er duidelijke communicatie aan reizigers over hoe zij zich dienen te gedragen.

De gesprekken met de vakbonden daarover vindt het luchthavenbedrijf ‘constructief’. “Het is ons echter ondanks alle gesprekken niet duidelijk welke aanvullende maatregelen het FNV ten aanzien van veiligheid nog vraagt.”

Naast betere bescherming eist FNV al veel langer meer zekerheid over baanbehoud voor Schipholwerkers, met name mensen op een flexibel contract die nu massaal thuis zitten en geen zicht hebben weer aan de gang te komen. De meeste beveiligers, schoonmakers en het grondpersoneel zijn flexwerkers.