Arbeidsinspectie bestraft overtredingen bij maaltijd- en flitsbezorgers in Amsterdam

Een maaltijdbezorger van Thuisbezorgd in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP/Venema Media

Meerdere teams van de Arbeidsinspectie gingen vrijdag op pad in de stad. Ze onderwierpen fietskoeriers van maaltijd- en flitsbezorgers in de stad aan controles en gingen langs bij darkstores om de arbeidsomstandigheden daar te controleren.

Vooral bij fietskoeriers van maaltijdbezorgers bleek meerdere keren wat mis te zijn. Daar werden drie overtredingen op de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd: de koeriers hadden geen werkvergunning. Ook trof de Arbeidsinspectie twee bezorgers onder de zestien jaar aan – te jong om koerierswerk te mogen uitvoeren. De bedrijven waar ze voor aan het werk waren, krijgen een proces-verbaal, en mogelijk ook de ouders.

Slechte remmen op de fiets

In de darkstores van flitsbezorgers werd vooral naar de veiligheid van werknemers gekeken. Meerdere fietsen bleken over slechte remmen te beschikken. “Dat is gevaarlijk, zeker bij hoge snelheid,” aldus een woordvoerder van de Arbeidsinspectie.

Ook lagen er veel producten verspreid over de vloer – “Dat kan struikelgevaar opleveren.” Soms waren nooduitgangen geblokkeerd en lagen er zware producten hoog in de schappen. “Dat is arbotechnisch niet heel handig.” De flitsbezorgers waar onveilige werkomstandigheden zijn geconstateerd, krijgen een waarschuwing.

Bezorgers waarschuwen elkaar voor controle

In totaal werden meer dan 350 maaltijdbezorgers en bedrijven in de maaltijd- en flitsbezorging gecontroleerd. Medewerkers van de Arbeidsinspectie gingen behalve in Amsterdam ook in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Groningen, Nijmegen, Breda, Maastricht, Haarlem, Almere en Tiel op pad.

Dat het aantal overtredingen dat in Amsterdam is geconstateerd meevalt in verhouding tot het aantal fietskoeriers in de stad, heeft er volgens de Arbeidsinspectie mee te maken dat koeriers elkaar in groepsapps op WhatsApp en Telegram waarschuwen zodra controles beginnen. “Daardoor zie je dat de eerste vangsten vaak in de eerste twintig minuten zijn en daarna tegenvallen,” aldus de woordvoerder. “In Amsterdam zag je dat koeriers snel op de hoogte waren van de controle, waardoor overtredingen voor ons moeilijker vinden te waren.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: