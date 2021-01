Applaus voor eerste vaccinatie zorgpersoneel in de RAI

Verpleegkundige Dickey Heerkens als eerste gevaccineerd in de prikloctie RAI. Beeld Eva Plevier

De ochtend begint met lichte consternatie: de baliemedewerker kan de gegevens van Dickey Heerkens (48) niet vinden in de computer. Heerkens had eigenlijk woensdag een afspraak, helpt hij. En de vragenlijst heeft hij telefonisch ingevuld.

Heerkens, werkzaam bij de Amsterdamse zorginstelling Amsta, is de eerste van 30.000 medewerkers uit verpleeg- en verzorgingshuizen die vanaf maandag worden ingeënt in Hal G van de RAI. Voor het zover is, neemt Zorgwethouder Simone Kukenheim het woord.

Zij benadrukt dat veel Amsterdammers het zwaar hebben, maar dat er licht aan de horizon is. “Het gaat nu nog langzaam, maar we kunnen dit enorm opschalen. De GGD Amsterdam is echt fenomenaal; als de vaccins doorkomen, kunnen wij gaan prikken – dat is de boodschap die ik vandaag wil afgeven.”

Doodsverwensing

Dan kan Heerkens plaatsnemen voor zijn prik, om één minuut over acht heeft een collega-verpleegkundige hem het vaccin van BioNtech/ Pfizer toegediend en zit er een pleister op zijn rechterbovenarm.

Als hij naar de wachtruimte wandelt krijgt Heerkens applaus. “Het vaccin helpt niet tegen het overdragen van het virus, het zorgt ervoor dat ik niet meer ziek kan worden en dat betekent dat ik met iets meer rust naar mijn werk ga,” zegt Heerkens als hij in de wachtruimte heeft plaatsgenomen, waar GGD’ers erop moeten toezien dat hij ‘geen paarse stippen’ krijgt.

“Het knuffelen duurt helaas nog even. Dat is jammer, want dat is heel erg belangrijk in ons vak, dat we mensen kunnen aanraken en troosten. Maar dit is wel het begin van het einde van het virus, denk ik.”

“Hoe voelt u zich?” vraagt een andere baliemedewerker, als hij zich een kwartiertje later meldt voor zijn vaccinatiebewijs. “Ik voel me nog steeds heel goed, dank u wel.” Heerkens moet nog even geduld hebben, want de printers weigeren dienst. “Ik ben al dood gewenst op Facebook,” zegt hij terwijl hij staat te wachten.

Een tweede geprikte meldt zich in de wachtruimte, en een derde. Heerkens krijgt nog een goodiebag van Kukenheim en dan kan hij weer naar huis; hij hoeft niet naar het Dr. Sarphatihuis. “Nu eerst ontbijten en vanmiddag moet ik met mijn kater naar de dierenarts.”