Appartement in IJburg gesloten na twee explosies in ruim een maand

Sommige bewoners hadden tijdens de aanslag op 27 juli nog schade aan hun woning door de eerste ontploffing. Beeld Het Parool

De burgemeester wil met de sluiting de openbare orde herstellen. De officiële bewoners van het appartement verbleven er vrijwel niet (meer).

Brandbom

Op 16 juni ontplofte even na 21 uur iets wat waarschijnlijk een brandbom was voor de woning. Vanwege de brand die volgde, met veel rook, vluchtten buren hun huis uit. De brandweer constateerde schade in de gang, aan de muren en aan de lift van het complex.

In de nacht van 26 op 27 juli ontplofte rond 3.20 uur een vermoedelijke vuurwerkbom voor de voordeur, die in brand vloog, evenals wat spullen. Er was niemand thuis. Door de explosie zijn er plafondplaten in de hal naar beneden gekomen en raakte de lift ontzet.

De politie doet nog onderzoek naar de achtergronden van de aanslagen, maar vreest nieuw geweld. Omwonenden zijn daar ook bang voor. Kinderen durven niet meer alleen op hun kamer te slapen. Sommige bewoners hadden tijdens de aanslag op 27 juli nog schade aan hun woning door de eerste ontploffing. Buren hebben gemeld te willen verhuizen.

Hoofdbewoner wil verhuizen

Op een bewonersavond op 28 juli is slachtofferhulp aangeboden. Die dag stelde burgemeester Halsema ook cameratoezicht in.

De advocaat van één van de bewoners heeft de gemeente laten weten dat de hoofdbewoner urgentie heeft aangevraagd voor een andere woning en op korte termijn wil verhuizen. Dat wordt lastig nu de woning is gesloten, maar de burgemeester stelt het belang van de buurt boven dat van de officiële bewoners.