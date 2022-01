Appartement huren in Amsterdam? Alleen in Londen en Parijs is dat nóg duurder

Beeld ANP / Berlinda van Dam

Dat blijkt uit onderzoek van HousingAnywhere, het moederbedrijf van Kamernet. De gemiddelde huurprijs van een appartement (met een slaapkamer) in Amsterdam in het vierde kwartaal van 2021 steeg licht ten opzichte van het vorige kwartaal, met 0,26 procent. In vergelijking met een jaar geleden stegen de prijzen met 0,33 procent.

HousingAnywhere baseerde zich daarbij alleen op het eigen aanbod, de cijfers vormen vooral een indicatie van de prijsverschillen tussen Europese steden.

Stijgende studioprijzen

Ook wie een studio wil huren in Amsterdam, moet diep in de buidel tasten: de gemiddelde huurprijs steeg in een jaar tijd met maar liefst 22 procent, van 971 euro naar 1181 euro per maand. De stijgende studioprijzen in Amsterdam en Utrecht – waar huurders gemiddeld hetzelfde bedrag kwijt zijn – worden door HousingAnywhere zelfs opgenomen in een lijstje met opvallendste Europese prijstrends. ‘De disbalans tussen vraag en aanbod in Nederlandse steden is zeer prominent aanwezig,’ schrijven de onderzoekers.

De prijzen van Amsterdamse kamers stegen ook, weliswaar licht. Huurders betaalden eind vorig jaar gemiddeld 651 euro per maand voor een kamer, een stijging van 0,20 procent. Daarmee staat Amsterdam niet in de top drie; in Utrecht, Londen, München en Parijs ben je duurder uit.

Het valt de onderzoekers op dat huurprijzen in (grotere) Europese steden überhaupt fors zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Zo steeg in Berlijn de huurprijs van een appartement met bijna 40 procent, een teken dat prijsplafonds niet kunnen opboksen tegen het structurele gebrek aan beschikbare woningen die volgens HousingAnywhere ‘de prijs blijft dicteren’.