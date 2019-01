App Weekend in Amsterdam moet helpen bij spreiding toerisme

Ik denk dat alle Amsterdammers blij zijn als ze weer een keertje hun eigen centrum in kunnen Jeroen Goeman Borgesius

Wat zijn volgens u dan plekken die toeristen zouden moeten ontdekken?

"Bijvoorbeeld de Javastraat is een veel leukere winkelstraat dan de Kalverstraat. En de Dappermarkt is veel rustiger dan de Albert Cuyp. In Noord is Rolling Rock Kitchen een favoriet van mij. Waar je bij Noorderlicht moet vechten voor een plekje op het terras, zit je daar met vijftig man waar je met z'n honderdvijftigen kunt zitten."



Bent u niet bang dat uw favoriete plekken hierdoor overladen raken door toeristen?

"Er staan ruim driehonderd horecagelegenheden in onze kaart aangegeven, dus laat ze maar komen. Ik denk dat sommige delen van de stad er enorm van kunnen profiteren. Tegelijkertijd denk ik dat alle Amsterdammers blij zijn als ze weer een keertje hun eigen centrum in kunnen. En als het toch te druk wordt, voegen we ook gewoon Zandvoort en Haarlem toe aan de kaart."



Is de app ook voor Amsterdammers interessant?

"Volgens mij wel. Tijdens het opstellen ervan ontdekte ik zelf in elk geval veel nieuwe dingen. Ik ontbijt graag buiten de deur, en kende eerst maar drie of vier plekken waar ik terechtkon. In de app staan inmiddels ruim twintig leuke ontbijtplekken verspreid door de stad."



Waar kan je de app downloaden?

"Hij is gratis voor Android en Apple, en gewoon te vinden in de Appstore. In de Appleversie zijn overigens geen coffeeshops aangegeven. Apple weigerde de app aan te bieden als we die erin lieten. 'Omdat wiet in veel landen niet legaal is', was de redenering."